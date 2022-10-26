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الرياضي

دي ماريا يرغب في إنهاء مسيرته من «محطة البداية»

دي ماريا يرغب في إنهاء مسيرته من «محطة البداية»
26 أكتوبر 2022 12:52

برلين (د ب أ)
يريد أنخيل دي ماريا، جناح فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، أنه ينهي مسيرته الكروية من حيث بدأها مع فريق روزاريو سنترال الأرجنتيني.
وانضم دي ماريا (34 عاماً) لفريق روزاريو، عندما كان يبلغ أربعة أعوام، وقضى الأعوام الـ15 التالية مع النادي، قبل أن يتألق في كأس العالم تحت 20 عاماً، وهو ما جعل فريق بنفيكا يطلب ضمه.
وكان انتقاله لبنفيكا بداية مسيرة أوروبية رائعة، حيث انتقل للعب في ريال مدريد، ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان قبل أن ينتقل ليوفنتوس في إيطاليا.
ورغم كل نجاحاته في أوروبا، تحدث دي ماريا عن رغبته في العودة لبلاده، في مقابلة مع اللاعب السابق إيزكيول لافيتزي، الذي لعب 51 مباراة دولية مع المنتخب الأرجنتيني في الفترة من 2007 إلى 2016، وقال دي ماريا: «أحب العودة لروزاريو، أعلم أنه صعب ولكني أقول دائماً- حلم كل هؤلاء في الأرجنتين هو المجيء واللعب في أوروبا، حلمي أنا هو العودة يوماً ما لارتداء قميص روزاريو سنترال».
وأضاف: «هذه حقيقة، قلت هذا دائماً، إذا أتيحت لي الفرصة، سأحب هذا».
ويحتل روزاريو حالياً المركز الـ19 في الدوري الأرجنتيني المكون من 28 فريقاً، ومع قوة شرائية قليلة، سيتطلب الأمر تخفيضاً كبيراً في الرواتب لجعل الحلم حقيقة.

دي ماريا
يوفنتوس
كأس العالم 2022
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