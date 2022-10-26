بوكر يمزق سلة البطل!

لوس أنجلوس (أ ف ب)

سجّل ديفن بوكر 34 نقطة، وقاد فينيكس صنز إلى الفوز على جولدن ستايت ووريرز حامل اللقب 134-105، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، في مباراة خشنة شهدت طرد النجم كلاي تومسون للمرة الأولى في مسيرته.

وللمرة الثالثة توالياً، نجح الهداف بوكر بتسجيل 30 نقطة أو أكثر، ليلحق الخسارة الثانية هذا الموسم بحامل اللقب.

وضلع بوكر «25 عاماً» أيضاً بمشادة في الربع الثالث مع تومسون، أدت إلى طرد اللاعب المخضرم للمرة الأولى بعد 651 مباراة في الدوري.

وطُرد تومسون بعد أن اصطدم ببوكر منتصف الربع الثالث، ليحصل على خطأ فني، قبل حصوله على خطأ فني ثانٍ بعد تسببه بمشادة مع لاعبي صنز والحكم إيد مالوي.

شكّل ذلك منعطفاً في المباراة، فبعدما كانت النتيجة 81-76 لمصلحة صنز، وسّع الأخير الفارق إلى 90-77 ثم 105-86 مطلع الربع الأخير.

قاتل جولدن ستايت لتقليص الفارق إلى 12 نقطة منتصف الربع الأخير، لكن المضيف صمد وحافظ على فوزه الثالث هذا الموسم مقابل خسارة واحدة.

وقال بوكر الذي بلغ معدله 32 نقطة في أول أربع مباريات من الموسم، إن فينيكس كان مصمماً على لفت الانتباه أمام حامل اللقب «هم حاملو اللقب، لديهم ثقافة بيئة ويحملون التاج، وفي كل مرة سنواجههم سنكون تنافسيين ونلعب بشراهة».

وعن المشادة، قال بوكر: «أحبّ كلاي تومسون، ومنذ فترة الدرافت قلت إنني أريد أن أكون مثل كلاي تومسون».

أضاف «لكن هذا لا يمنعنا من التنافس ضد بعضنا، والتحدث بشكل مفرط بين بعضنا بعضاً، أنا معجب كبير بطبيعته التنافسية، وهذا كل شيء».

وقلل ستيف كير مدرب ووريرز من أهمية المشادة بين كير وبوكر «هما متنافسان رائعان، لاعبان رائعان، هذا هو الدوري، أقوى منافسة في العالم، أمور مماثلة تحدث».

وحصل بوكر على دعم من زميله ميكال بريدجز «17 نقط»، وأضاف كل من ديأندريه إيتون وكريس بول 16 نقطة.

ولدى الخاسر، كان الموزع النجم ستيفن كوري أفضل مسجل مع 21 نقطة، وأضاف جوردان بول 17، فيما بلغ رصيد تومسون المطرود نقطتين فقط.