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الرياضي

سيتيين يقود «الغواصات الصفراء»

سيتيين يقود «الغواصات الصفراء»
26 أكتوبر 2022 12:30

 
مدريد (أ ف ب) 

عيّن فياريال الإسباني كيكي سيتيين مدرباً له خلفاً لأوناي إيمري المنتقل إلى إنجلترا للإشراف على أستون فيلا.
ولم يتولّ مدرب برشلونة السابق الإشراف على أي فريق منذ أن أقاله النادي الكاتالوني في أغسطس 2020 عقب هزيمة مذلة 2-8 ضد بايرن ميونيخ الألماني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
ووقع سيتيين «64 عاماً» على عقد حتى نهاية موسم 2023-2024، وسيتولى المهام في المباراة الأولى لـ «الغواصات الصفراء» ضد ضيفه هبوعيل بئر السبع الإسرائيلي ضمن مسابقة «كونفرنس ليج».
وقال فياريال في بيان: «يتميز سيتيين بلعب كرة قدم جميلة والتمريرات، وهو ما قدمه في الفرق التي دربها خلال مسيرته الواسعة على مستوى عالٍ».
وأشرف سيتيين اللاعب الدولي السابق في مسيرته على فرق عدة مثل ريال بيتيس ولاس بالماس.
يحتل فياريال المركز السابع في الدوري برصيد 18 نقطة على بُعد أربع نقاط من صاحب المركز الرابع.
وكان إيمري عاد إلى إنجلترا من بوابة أستون فيلا، خلفاً للمقال ستيفن جيرارد.

الدوري الإسباني
الليجا
فياريال
برشلونة
كيكي سيتين
أوناي إيمري
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