3000 مشارك في معرض دبي الدولي لبناء الأجسام

دبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض دبي الدولي لبناء الأجسام، الذي يقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي للعام السادس على التوالي، عن مشاركة 300 شركة عارضة من أهم العلامات التجارية العالمية المتخصصة بالرياضة والمغذيات واللياقة البدنية وبناء الأجسام، و3000 مشارك من 30 دولة من مختلف قارات العالم في الحدث الذي يستقطب أكثر من 30 ألف زائر، كما يشارك 600 رياضي هاوٍ في بطولة بناء الأجسام ويقام على مساحة أكثر من 20 ألف متر مربع في قاعات زعبيل 1 و2 و3 في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر الجاري.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وعلي بن حيدر نائب رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، وتحدث خلاله المصري بيج رامي بطل العالم لبناء الأجسام حامل لقب بطل العالم لمستر أولمبيا للعامين 2020 و2021، وروني كولمان الفائز باللقب 8 مرات، ونيك بلاير منظم الحدث.