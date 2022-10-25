«مشرف» يحلق بكأس زايد في مضمار تولوز

أبوظبي (الاتحاد)

حلق الجواد «مشرف» لخليفة بن شعيل الكواري، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة اوليفييه بيلييه، بلقب كأس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، للفئة الأولى لمسافة 2200 متر، والمخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، والذي أقيم أمس 24/10/2022 بمضمار تولوز الفرنسي، تحت مظلة النسخة الـ 14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، والذي يساهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

وتنافس على الجائزة المالية البالغة 45 ألف يورو، نخبة من الخيول، فائزة بعدة سباقات مصنفة، وجاء السباق متكافئاً حتى المراحل النهائية قبل أن يخطف «مشرف» اللقب بفارق نصف طول عن «شيزا» لعبد الله فهد العطية، بإشراف اف روهات وقيادة فالنتين سيجوي.

وسجل البطل زمناً قدره 2:26:10 دقيقة، فيما جاءت في المركز الثالث بفارق عنق عن الثاني الفرس غير المحظوظة «موندا» للوسمية ريسنج، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة ديكلان باتريك ماكدنو.

وقالت لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان التي توجت الفائزين باللقب الغالي، إن المهرجان وصل إلى مرحلة متقدمة من التطور، وأحدث صدى كبيراً لسباقات الخيول العربية الأصيلة، وندين بالفضل لهذه النجاحات الكبيرة للمهرجان للدعم اللا محدود من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.

وأكدت أن السباق شهد نجاحاً غير مسبوق من خلال مشاركة نخبة من خيول الفئة الأولى التي قدمت أداء متكافئاً، وشهد أجواء حماسية عالية ومنافسات قوية، حيث لم تهدأ فيه المنافسة إلا مع تجاوز خط النهاية.