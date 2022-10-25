الأهلي والزمالك في أبوظبي استعداداً للسوبر المصري

مصطفى الديب (أبوظبي)

وصلت مساء اليوم إلى مطار أبوظبي الدولي بعثتا الزمالك والأهلي استعداداً لخوض مباراة كأس السوبر المصري للموسم قبل الماضي، والمقررة على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين يوم «الجمعة» المقبل.

وجاء وصول الفريقين وسط استقبال حافل من الجماهير، قبل المغادرة مباشرة إلى مدينة العين.



وتعد هذه هي المرة الخامسة التي تحتضن فيها الإمارات مباراة كأس السوبر المصري، حيث أقيمت في عام 2015 في استاد هزاع بن زايد، وفي 2017 في استاد محمد بن زايد، وفي 2018 في استاد هزاع بن زايد وفي عام 2020 باستاد محمد بن زايد.

ويخوض فريق الزمالك المباراة باعتباره حامل لقبي الدوري والكأس، بينما يشارك الأهلي كونه وصيفاً للمسابقتين.

ويخوض الفريقان تدريباتهما في العين، بحيث يؤدي الزمالك تدريباته على ملعب «القطارة»، ويتدرب الأهلي على ملعب «خليفة» على أن يكون التدريب الرسمي قبل المباراة على استاد هزاع بن زايد للفريقين.