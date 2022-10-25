«الأجانب الشباب» بين النجاح والفشل في دوري «الأولى»

معتصم عبدالله (دبي)

شهدت انطلاقة الموسم الحالي لـ«دوري الدرجة الأولى» 2022- 2023، التطبيق الرسمي الأول لقرار زيادة عدد اللاعبين الأجانب، بعدما تضمنت التعديلات على لوائح المسابقة التي يشرف على تنظيمها اتحاد الكرة زيادة عدد اللاعبين الأجانب المحترفين إلى 4 بدلاً من اثنين حالياً، على أن يكون من بينهم لاعبان اثنان «تحت 23 عاماً».

واستفاد 14 نادياً من أصل 17 تشارك في الدوري خلال الموسم الحالي من القرار الجديد، بعدما قيدت نحو 24 لاعباً شارك معظمهم بفعالية خلال الجولات الست الأولى لانطلاقة الموسم الحالي، في الوقت الذي فضلت فيه أندية حتا، مسافي، والعربي على التوالي اللعب بأجنبيين فقط «فوق 23»، بجانب المواليد والمقيمين.

وتنص لائحة دوري الأولى على أن لا يزيد عدد اللاعبين المسجلين في قائمة المباراة من فئات الأجانب والمقيمين والمواليد على 8، على أن يشارك 6 في الملعب باستثناء النادي الذي تتوافر فيه شروط الاستفادة من لاعب إضافي سابع من فئتي مواليد الدولة والمقيمين، والتي تتضمن أن يكون من مواليد 2000 وما فوق، ومضى على تسجيله في الاتحاد 3 سنوات وأكثر، وأن يكون مرتبطاً بعقد سار مع النادي يستكمل فيه عدد سنوات الإقامة لـ 5 على الأقل.

وفرض عدد مقدر من «أجانب الشباب» أفضليتهم في الجولات الست الأولى للدوري، على صعيد المشاركة المتسمرة، وتخطى 6 من أصل 24 لاعباً في فئة «أجانب الشباب» حاجز الـ 500 دقيقة مشاركة في مباريات الجولات الماضية.

وتصدر القائمة الأرجنتيني بريان إيزكيول لاعب وسط الجزيرة الحمراء «متصدر ترتيب الدوري» بمعدل 599 دقيقة، ومنتظر مصلوخي لاعب الوسط العراقي لنادي التعاون برصيد 578 دقيقة، وحل ثالثاً، أحميد الولي «الرمس» برصيد 561 دقيقة، أعقبه كايكي دالبرت مهاجم الذيد «البرازيلي» برصيد 540 دقيقة، مقابل 535 دقيقة لفيليب استوبرفيك المهاجم الصربي للعروبة، إضافة للاعب الجزيرة الحمراء جونزالو كوردوبا بمعدل دقيقة 523 دقيقة.

وبرز على صعيد الهدافين من «الأجانب الشباب» الموريتاني أحميد الولي مهاجم الرمس ووصيف قائمة هدافي الدوري برصيد 5 أهداف، فيما سجل استوبرفيك المهاجم الصربي للعروبة 3 أهداف، مقابل هدفين لكل من داميلاري صلاح الدين «مصفوت»، محمد ديوب «جلف اف سي»، أنطونيو كارلوس «جلف اف سي»، منتظر مصلوخي «التعاون»، جونزالو كوردوبا «الجزيرة الحمراء».

وأتت خطوة اتحاد الكرة بزيادة عدد أجانب دوري الأولى باشتراط ضم أجنبيين تحت 23 عاماً، بحيث تتاح للأندية فرصة ضم مواهب أجنبية شابة تثري المنافسة، وتوفر فرصاً للاستثمار المستقبلي على صعيد الانتقالات حال تحقيق النجاح المطلوب.

طبيب: الاختيار المناسب شرط النجاح

رأى بدر طبيب، مدرب نادي التعاون، أن تجربة الاستعانة بـ «الأجانب الشباب» ناجحة فنياً بعد البداية المبشرة لعدد من العناصر المميزة في انطلاقة الدوري خلال الموسم الحالي، لافتاً إلى الظهور الإيجابي للعراقي منتظر مصلوخي مع التعاون، وأوضح: «آلية الاختيار المناسبة والجيدة تلعب دوراً رئيساً في نجاح التجربة، خاصة في حال ضم لاعبين أصحاب مستوى مميز، وأصحاب تجربة مع منتخبات المراحل».

البدواوي: الجودة سبب عزوف «الإعصار»

كشف علي البدواوي، المدير التنفيذي لنادي حتا، أن مساعي النادي في التعاقد مع لاعبين أجانب تحت 23 بمستويات مميزة لم تكلل بالنجاح، وهو ما أفضى إلى بدء «الإعصار» مشوار الدوري بأجنبيين فقط، وأضاف: «الفرصة متاحة أمامنا خلال الفترات المقبلة لإكمال الصفوف، خاصة أن الآلية في الاختيار تتوقف على الرأي الفني في المقام الأول». ولفت إلى أن التجربة ربما تضيف المزيد من الأعباء المالية على بعض الأندية، ونوه إلى أن تحسن نتائج الفريق في الجولات الأخيرة وتقدمه في الترتيب يبعث على التفاؤل.

العامري: 10% نسبة المميزين

قال عادل العامري، وكيل اللاعبين، إن نسبة اللاعبين المميزين في التجربة الأولى لمشاركة «أجانب الشباب» لا تتعدى الـ 10% من خلال ما كشفت عنه الجولات الست الأولى لدوري الهواة، وأضاف: «القرار يبدو جيداً لإثراء المنافسة رغم التحفظ على عدد اللاعبين في داخل الملعب وتأثيره على حصة مشاركة اللاعب المواطن وهي الأهم»، لافتاً إلى أن استراتيجية الاتحاد تنادي بزيادة رقعة الممارسين على صعيد اللاعبين المواطنين، وهو ما يتنافى مع التعديلات الأخيرة.



أرقام

24 لاعباً

14 نادياً ضمت لاعباً على الأقل

3 أندية من غير الأجانب الشباب «حتا، مسافي، العربي»

4 أندية استعانت بلاعب واحد «دبا الحصن، الحمرية، التعاون، سيتي»

10 أندية ضمت لاعبين أجنبيين



الأسماء الأبرز تهديفياً

أحميد الولي «الرمس» - 5 أهداف

فيليب استوبرفيك «العروبة» - 3 أهداف

داميلاري صلاح الدين «مصفوت» - 3 أهداف

محمد ديوب «جلف أف سي» - 3 أهداف

أنطونيو كارلوس «جلف أف سي» - 3 أهداف

منتظر مصلوخي «التعاون» - هدفان

جونزالو كوردوبا «الجزيرة الحمراء» - هدفان



الأكثر مشاركة «دقائق اللعب»

بريان إيزكيول «الجزيرة الحمراء»، 599 دقيقة

منتظر مصلوخي «التعاون»، 578 دقيقة

أحميد الولي «الرمس»، 561 دقيقة

كايكي دالبرت «الذيد»، 540 دقيقة

فيليب استوبرفيك «العروبة»، 535 دقيقة

جونزالو كوردوبا «الجزيرة الحمراء»، 523 دقيقة