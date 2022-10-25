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الرياضي

«الملك».. صدارة بـ«العلامة 16»

«الملك».. صدارة بـ«العلامة 16»
25 أكتوبر 2022 19:25

فيصل النقبي (خورفكان)
استعاد الشارقة صدارة دوري أدنوك للمحترفين، وترك المركز الثاني للوصل، بعد جولة واحدة فقط من خسارته الصدارة، وذلك بعد انتصاره 1-0 على البطائح في اللقاء، الذي جمع بين الفريقين على استاد صقر بن محمد القاسمي بخورفكان.
وقاد الإسباني ألكاسير فريقه لاستعادة الصدارة وبلوغ النقطة 16، وبفارق نقطة على الوصل بتسجيله هدف فريقه الوحيد بالدقيقة 57 من زمن المباراة.
وحقق الشارقة ما أتى من أجله رغم ضغط المباريات بعد فوزه بنهائي كأس رئيس الدولة يوم الجمعة الماضي، بفوزه الخامس هذا الموسم، وفي المقابل تلقى البطائح خسارته الرابعة هذا الموسم ليتجمد رصيده عند نقاطه التسع السابقة التي حققها من 3 حالات فوز.

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