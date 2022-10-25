أبوظبي ترحب بـ 2000 لاعب في بطولة العالم للجو جيتسو



أبوظبي (الاتحاد)

بدأت وفود منتخبات العالم في الوصول إلى أبوظبي للمشاركة في النسخة السابعة والعشرين من بطولة العالم للجو جيتسو التي تنطلق السبت المقبل بمشاركة نحو 2000 لاعب ولاعبة من 70 دولة.

وأكد فهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجو جيتسو، أن بطولة العالم التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي، وتستضيفها أبوظبي للعام الثالث على التوالي، تعد من أكبر وأضخم البطولات على أجندة الرياضة العالمية، على صعيد أعداد الدول واللاعبين المشاركين، لافتاً إلى اكتمال التحضيرات لاستضافة الحدث، بالتعاون مع شركاء النجاح، وبما يليق بمكانة أبوظبي بوصفها موطناً عالمياً للجو جيتسو. ورحب الشامسي بوفود المنتخبات المشاركة، متمنياً لها طيب الإقامة والتوفيق في تقديم أفضل مستوى تنافسي.

ويواصل منتخبنا الوطني استعداداته القوية للبطولة، حيث دخل في المرحلة الأخيرة والحاسمة من الإعداد في معسكره الداخلي، متمسكاً بآماله الكبيرة في التتويج مجدداً بالبطولة والحفاظ على اللقب للعام الثالث على التوالي. وتضم قائمة المنتخب الوطني المشارك في البطولة بفئاتها المختلفة 116 لاعباً ولاعبة، وهي تشكيلة تركز على عوامل الخبرة والشباب والكفاءة الفنية.

ويقول رامون ليموس، مدرب المنتخب الوطني، إن اللاعبين على وعي تام بأهمية المرحلة الحالية، ويدركون حجم المسؤولية وهم على بعد أيام قليلة من انطلاق الحدث العالمي، مشيراً إلى أنهم قد التحقوا منذ شهر تقريباً بمعسكر داخلي ضمن خطة الإعداد التي أقرّها الاتحاد، لضمان الجاهزية والتركيز وتعزيز القدرات على المنافسة والتتويج.

ويضيف: «ثقة الاتحاد والجهاز الفني بهذا الجيل من الأبطال لا حدود لها، فهم يملكون كل العوامل التي تؤهلهم للمنافسة وتجاوز نخبة لاعبي العالم والحفاظ على اللقب، سيما أنهم يتنافسون على أرضهم وبين جمهورهم الذي سيوجد بقوة خلفهم في المدرجات، وسيمنحهم حافزاً إضافياً لتحقيق التميز».

وأكّد ليموس أن المنافسة في بطولة العالم تشكل اختباراً جاداً وقوياً للاعبين، في ظل مشاركة عدد كبير من الدول الرائدة في هذه الرياضة، والتي تضم منتخباتها كوكبة من الأبطال وأصحاب الخبرة في مثل هذه المسابقات.

من ناحيته، يقول البطل العالمي فيصل الكتبي، قائد المنتخب الوطني الذي ينافس في فئة 94 كجم: «لاعبو المنتخب على أتم الاستعداد لتجاوز التحديات والدفاع عن اللقب. نحن نتدرب من أجل بطولة العالم منذ عودتنا من دورة الألعاب العالمية في يوليو الماضي، لأننا على يقين بأن أقصر الطرق للحفاظ على المكاسب والإنجازات هو التدريب والعمل والتطور المستمر».

ويضيف: «نحن متفائلون بأننا سنحقق عدداً كبيراً من الميداليات الملونة هذا العام بفضل الدعم الكبير الذي تقدمه لنا القيادة الرشيدة، وجهود فريق العمل بالاتحاد والجهاز الفني الحريصين على تسخير كل الإمكانات التي تؤهلنا للمنافسة بقوة على جميع المستويات».

وتابع: «نبذل كل ما نملك من جهد خلال التدريبات لتعزيز قوتنا البدنية والفنية والجانب النفسي أيضاً، كما نعمل على رفع كفاءتنا على البساط حتى نكون مستعدين تماماً للحظة المنتظرة التي نتطلع من خلالها إلى إسعاد شعب الإمارات. وسوف أنافس في فئة وزنية مختلفة هذا العام، لكني على ثقة من قدرتي على تحقيق إنجاز جديد للإمارات».

وفي السياق نفسه، تقول بشاير المطروشي، لاعبة المنتخب التي تنافس في وزن 57 كجم: «بذلنا جهوداً كبيرة خلال المعسكر التدريبي، ونحن واثقون من أن استعداداتنا وتحضيراتنا المكثفة ستنعكس على أدائنا وحصولنا على أكبر عدد من الميداليات. أهدافنا من المشاركة هذا العام أكبر من المشاركات الماضية، ونحرص على أن نؤكد للعالم أن بنت الإمارات تملك القدرة على المنافسة والتتويج بأكبر الألقاب العالمية، وأنها تملك ثقافة المنافسة للوصول إلى الرقم واحد عالمياً».