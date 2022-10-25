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انطلاق «بطولة الشواهين للرماية» بميادين الخضيرة

انطلاق «بطولة الشواهين للرماية» بميادين الخضيرة
25 أكتوبر 2022 19:21


الشارقة (وام)
انطلقت أمس «بطولة الشواهين للرماية» التي تنظمها أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة بميادين الرماية في معسكر الخضيرة، بمشاركة أكثر من 90 فرداً وفريقاً يمثلون مختلف الإدارات بشرطة الشارقة، وتستمر فعاليات البطولة التي تقام برعاية قائد عام شرطة الشارقة.
وقال المقدم أحمد عبدالرحمن العويس، رئيس فريق منتخب الرماية بشرطة الشارقة ‏نائب مدير إدارة التدريب بالأكاديمية: إن بطولة الشواهين جاءت حرصاً من أكاديمية العلوم الشرطية على تطوير مهارات منتسبي شرطة الشارقة للوصول إلى أعلى مستويات الرماية، مشيراً إلى أن البطولة تحاكي الواقع الشرطي، كما أنها تعد فرصة لاختيار الرماة الجدد لتأهيلهم للمشاركة في مختلف بطولات الرماية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وتتضمن البطولة العديد من السيناريوهات التخصصية الخاصة بمسابقات الرماية الفردية والجماعية، كمسابقة مداهمة الوكر، والتكتيك الهجومي‎ ، ورماية إسقاط الصحون، وتحدي العقبات‎ لفئة /الرجال، والسيدات، ‎ومسابقة رماية المستجيب الأول بالمسدس لفئة /رجال، وسيدات، ورماية الخارج عن القانون فالسوق‎، والرماية القتالية.

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