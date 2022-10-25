روني يشارك في مؤتمر دبي الرياضي الدولي

دبي (الاتحاد)

عبر واين روني نجم مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق ومدرب دي سي يونايتد الأميركي الحالي، عن سعادته بالتواجد في دبي برفقة عائلته وزيارتها بشكل مستمر لقضاء إجازة عائلية، وأعلن عن مشاركته في مؤتمر دبي الرياضي الدولي، الذي يقام في شهر نوفمبر المقبل وجوائز دبي جلوب سوكر الدولية.

وأكد روني أنه احتفل بعيد ميلاده أول أمس الاثنين للمرة الثانية في دبي التي يحرص على زيارتها والاستمتاع بمنشآتها السياحية والعمرانية الجميلة والجديدة التي يشاهدها في كل زيارة، ويعتبرها وجهته السياحية المفضلة لقضاء إجازاته مع عائلته، حيث يشعر بالأمان والاطمئنان على أفراد أسرته الذين يمكنهم التجول في كل مكان براحة وأمان.

جاء ذلك خلال زيارة النجم السابق، لمقر مجلس دبي الرياضي ولقاء سعيد حارب أمين عام مجلس دبي وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس، ولقاء الإعلاميين في المؤتمر الصحفي الذي تحدث خلاله عن حبه لدبي وتخطيطه لإقامة معسكر تدريبي لمدة 3 أسابيع لفريقه دي سي يونايتد للاستفادة من جودة الملاعب وروعة الطقس وتوفر كل والسائل التي تساهم في نجاح المعسكر المزمع عقده خلال شهر يناير المقبل استعداداً للموسم الكروي في الولايات المتحدة نهاية فبراير المقبل.

وقال روني: أحرص على زيارة دبي دائماً مع عائلتي في إجازاتي على مدار العام لأني أشعر فيها بالأمان على أطفالي، ففي دبي يمكن لأبنائي التواجد في أي مكان وبأي وقت دونما أي قلق، كما أن دبي تضم كل ما يحتاجه أي إنسان من وسائل الراحة والرفاهية والتنوع الجميل الذي يناسب جميع الضيوف.

ووجه روني نصيحة للاعبين الصغار للاستمتاع باللعب والتركيز وسماع نصائح المدربين.

وقدّم سعيد حارب شرحاً للضيف عن طبيعة عمل مجلس دبي الرياضي والجهود التي يقوم بها لإدارة وتطوير القطاع الرياضي في دبي، سواء من ناحية تنظيم المؤتمرات والفعاليات الدولية الكبرى أو نشر ممارسة الرياضة عموماً وتطوير قطاع الأكاديميات والاهتمام باكتشاف وتطوير المواهب.

وفي ختام الزيارة، أهدى الأمين العام للمجلس إلى واين روني النسخة الإنجليزية من كتاب «قصتي» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «رعاه الله»، وأكد أن هذا الكتاب يحتوي على القصص الملهمة وراء النجاح الذي تحققه دبي في جميع المجالات.