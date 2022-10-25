الأربعاء 26 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

رونالدو يقترب من تحقيق حلم «استاد مارادونا»

رونالدو يقترب من تحقيق حلم «استاد مارادونا»
25 أكتوبر 2022 17:30

أنور إبراهيم (القاهرة)
هل اقترب «الطلاق» بين مانشستر يونايتد وكريستيانو رونالدو؟ سؤال طرحته شبكة «راديو وتلفزيون مونت كارلو سبورت» وأجابت عليه قائلة: يبدو أن الطرفين وصلا إلى نقطة «اللاعودة» بعد أن أستُبعد «الدون» من التدريب مع الفريق الأول لحين إشعار آخر، بعد رفضه اللعب في الدقيقة 89 من مباراة فريقه ضد توتنهام في الجولة 13 للدوري الإنجليزي.
وفي مقابل هذه التوقعات من جانب الشبكة الفرنسية، كشفت صحيفة «صن» الإنجليزية النقاب عن أن رونالدو مهتم بفكرة العودة للعب في إيطاليا، وتحديداً لنادي نابولي اعتباراً من هذا الشتاء.
وقالت الصحيفة نقلاً عن أحد مصادرها الموثوقة: إن الجهة الأكثر اهتماماً برونالدو في الوقت الحالي هي نادي نابولي متصدرالدوري «الكالشيو» برصيد 29 نقطة وبفارق 3 نقاط عن منافسه الأول إيه سي ميلان، كما أنه يتصدر مجموعته في دوري الأبطال «4 انتصارات في 4 مباريات».
وأشارت الصحيفة إلى أن اسم رونالدو تردد أيضاً في الولايات المتحدة، من دون إضافة أية تفاصيل تتعلق بالنادي الذي يرغب في الحصول على خدماته.
وأوضح المصدر نفسه أن انضمام رونالدو إلى نابولي يمثل مرحلة جديدة بالنسبة لهذا النادي الإيطالي، وربما تساعد هذا الفريق على البقاء على رأس الترتيب في الدوري، والسير قدماً في دوري الأبطال، مشيراً إلى أن الأمرسيتوقف على مدى قدرة نادي الجنوب الإيطالي على تلبية مطالب رونالدو فيما يتعلق بالراتب، إذ إن أعلى راتب في نابولي يحصل عليه اللاعب البولندي بيوتر زيلينسكي هو 100 ألف يورو في الأسبوع، بينما يحصل رونالدو في اليونايتد على أكثر من 350 ألف يورو أسبوعياً.
ونوهت الصحيفة إلى أن رونالدو قد يقبل تخفيض راتبه من أجل تحقيق حلمه باللعب بدوري الأبطال هذا الموسم، وخاصة أنه بات على أبواب الاعتزال لكبر سنه ويريد تحقيق إنجاز كبير قبل مغادرته الملاعب.
واختتمت «صن» تقريرها بقولها: يبقى معرفة ما إذا كانت الأطراف المختلفة - اليونايتد ونابولي واللاعب - ستتوصل إلى اتفاق في هذا الشأن، ولم تنس التأكيد على أن رونالدو يمثل الحلم لنسبة كبيرة من جماهير نابولي التي تأمل في رؤيته وهو يطأ أرضية ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

أخبار ذات صلة
رونالدو مطلوب في «البلوز»!
نيفيل يوصي بالانفصال السريع بين يونايتد ورونالدو
كريستيانو رونالدو
مانشستر يونايتد
نابولي الإيطالي
دييجو مارادونا
آخر الأخبار
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
24 أكتوبر 2022
اتحاد الطاولة يواكب الاحتفال بـ 50 عاماً للعلاقات «الإماراتية المصرية»
الرياضي
اتحاد الطاولة يواكب الاحتفال بـ 50 عاماً للعلاقات «الإماراتية المصرية»
اليوم 19:30
أبوظبي تستضيف بطولة ليلة الأبطال 9 مارس
الرياضي
أبوظبي تستضيف بطولة ليلة الأبطال 9 مارس
اليوم 19:30
الخطوط السعودية تشتري 100 طائرة كهربائية
الاقتصادي
الخطوط السعودية تشتري 100 طائرة كهربائية
اليوم 19:28
مخزونات النفط الأمريكية عند أعلى مستوى منذ يوليو 2021
الاقتصادي
مخزونات النفط الأمريكية عند أعلى مستوى منذ يوليو 2021
اليوم 19:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©