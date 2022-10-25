رونالدو يقترب من تحقيق حلم «استاد مارادونا»

أنور إبراهيم (القاهرة)

هل اقترب «الطلاق» بين مانشستر يونايتد وكريستيانو رونالدو؟ سؤال طرحته شبكة «راديو وتلفزيون مونت كارلو سبورت» وأجابت عليه قائلة: يبدو أن الطرفين وصلا إلى نقطة «اللاعودة» بعد أن أستُبعد «الدون» من التدريب مع الفريق الأول لحين إشعار آخر، بعد رفضه اللعب في الدقيقة 89 من مباراة فريقه ضد توتنهام في الجولة 13 للدوري الإنجليزي.

وفي مقابل هذه التوقعات من جانب الشبكة الفرنسية، كشفت صحيفة «صن» الإنجليزية النقاب عن أن رونالدو مهتم بفكرة العودة للعب في إيطاليا، وتحديداً لنادي نابولي اعتباراً من هذا الشتاء.

وقالت الصحيفة نقلاً عن أحد مصادرها الموثوقة: إن الجهة الأكثر اهتماماً برونالدو في الوقت الحالي هي نادي نابولي متصدرالدوري «الكالشيو» برصيد 29 نقطة وبفارق 3 نقاط عن منافسه الأول إيه سي ميلان، كما أنه يتصدر مجموعته في دوري الأبطال «4 انتصارات في 4 مباريات».

وأشارت الصحيفة إلى أن اسم رونالدو تردد أيضاً في الولايات المتحدة، من دون إضافة أية تفاصيل تتعلق بالنادي الذي يرغب في الحصول على خدماته.

وأوضح المصدر نفسه أن انضمام رونالدو إلى نابولي يمثل مرحلة جديدة بالنسبة لهذا النادي الإيطالي، وربما تساعد هذا الفريق على البقاء على رأس الترتيب في الدوري، والسير قدماً في دوري الأبطال، مشيراً إلى أن الأمرسيتوقف على مدى قدرة نادي الجنوب الإيطالي على تلبية مطالب رونالدو فيما يتعلق بالراتب، إذ إن أعلى راتب في نابولي يحصل عليه اللاعب البولندي بيوتر زيلينسكي هو 100 ألف يورو في الأسبوع، بينما يحصل رونالدو في اليونايتد على أكثر من 350 ألف يورو أسبوعياً.

ونوهت الصحيفة إلى أن رونالدو قد يقبل تخفيض راتبه من أجل تحقيق حلمه باللعب بدوري الأبطال هذا الموسم، وخاصة أنه بات على أبواب الاعتزال لكبر سنه ويريد تحقيق إنجاز كبير قبل مغادرته الملاعب.

واختتمت «صن» تقريرها بقولها: يبقى معرفة ما إذا كانت الأطراف المختلفة - اليونايتد ونابولي واللاعب - ستتوصل إلى اتفاق في هذا الشأن، ولم تنس التأكيد على أن رونالدو يمثل الحلم لنسبة كبيرة من جماهير نابولي التي تأمل في رؤيته وهو يطأ أرضية ملعب دييجو أرماندو مارادونا.