«الشاهينية» تظفر بناموس المحليات في «المرموم»



دبي (الاتحاد)

تألقت مؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ من خلال مشاركتها في تحديات الثنايا التي أقيمت صباح أمس، بميدان المرموم، عبر أربعة عشر شوطاً لمسافة ثمانية كيلومترات.

ونجحت هجن العاصفة في حسم المعركة على قمة الشوط الرئيسي للثنايا أبكار المحليات حيث تمكن غياث الهلالي من تقديم «الشاهينية» على الصدارة بزمن قدره 13:03:5 دقائق، وسجلت هجن سيح السلم حضورها القوي في ثاني الأشواط للثنايا الجعدان المحليات حيث قاد سعيد محمد مروشد «هملول» بتميز كبير لتحقيق الناموس في زمن وقدره 13:16:3 دقائق.

وعادت هجن العاصفة إلى منصة الصدارة مجدداً عبر الشوط الثالث للثنايا أبكار المهجنات بواسطة «الشاهينية» التي سيطرت على القمة بزمن بلغ 13:11:8 دقائق.

وشهد الشوط الرابع للثنايا الجعدان المهجنات تألقاً لافتاً لهجن الشيخ خليفة بن ذياب بن سيف آل نهيان، حيث قاد الصادق فضل الأمين «الظافر» للصدارة بتوقيت بلغ 13:03:8 دقائق.

وذهب التوقيت الأفضل في جميع الأشواط لهجن العاصفة، وتحقق ذلك تحت أقدام «الشاهينية» بقيادة غياث الهلالي والتي وصلت لخط النهاية في زمن وقدره 12:54:4 دقائق.

وقاد غياث الهلالي مؤسسة هجن العاصفة إلى تحقيق الفوز بثلاثة أشواط رئيسية من أصل أربعة في سن الحول والزمول، وحققت «الشاهينية» لهجن العاصفة التوقيت الأفضل في جميع الأشواط، وذلك من خلال فوزها بناموس الشوط الرئيسي الأول للحول المحليات في زمن وقدره 12:47:1 دقائق.

وبالمقابل نجح «راهي» المملوك لهجن الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم في الحصول على الصدارة في الشوط الثاني للزمول المحليات بقيادة سالم سعيد منانة في زمن بلغ 13:20:4 دقائق.

وأكدت هجن العاصفة تميزها من خلال ثالث الأشواط للحول المهجنات الذي ظفرت «الشاهينية» بصدارته في توقيت وقدره 12:59:2 دقائق، وأضاف «شاهين» النقطة الرابعة لشعار هجن العاصفة بعد أن تمكن من الفوز بصراع الزمول المهجنات تحت قيادة غياث الهلالي في توقيت بلغ 13:27:2 دقائق.