الإمارات مع منتخبات البحرين وقطر والكويت في «خليجي 25»



البصرة (د ب أ)

أوقعت قرعة النسخة الخامسة والعشرين من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 25» التي سحبت اليوم الثلاثاء في محافظة البصرة بالعراق، المنتخب السعودي في مواجهة نظيره العراقي صاحب الضيافة ضمن المجموعة الأولى.

ووفقاً لقواعد القرعة، جاء المنتخب العراقي على رأس المجموعة الأولى باعتباره المستضيف للبطولة، بينما جاء المنتخب البحريني حامل اللقب على رأس المجموعة الثانية.

وجاءت نتائج القرعة كما يلي: المجموعة الأولى: العراق واليمن والسعودية وعمان.

المجموعة الثانية: البحرين والكويت وقطر والإمارات.

وتقام بطولة خليجي 25 في البصرة خلال الفترة ما بين السادس و19 من يناير المقبل.

ويستضيف العراق البطولة للمرة الثانية في تاريخه بعد الأولى عام 1979، عندما استضاف النسخة الخامسة في العاصمة بغداد على استاد الشعب الدولي وتوج بلقبها.

وتقام بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم مرة كل عامين، وقد أقيمت نسختها الأولى في البحرين عام 1970، والماضية في قطر عام 2019.

وتحمل الكويت الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب (10 ألقاب)، مقابل 3 ألقاب لكل من قطر والسعودية والعراق، ولقبين لكل من سلطنة عمان والإمارات، ولقب واحد للبحرين.