النخبة في بطولة العالم للترايثلون «أبوظبي 2022»



أبوظبي (الاتحاد)

مع اقتراب انطلاق نهائيات بطولة العالم للترايثلون أبوظبي 2022، أعلن مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد الدولي للترايثلون قائمة الرياضيين الذين أكدوا مشاركتهم في البطولة التي تقام نوفمبر المقبل في أبوظبي برعاية ضمان، حيث تضم نخبة من أهم الرياضيين الفائزين بالميداليات الأولمبية والبارالمبية، ما يضفي المزيد من الحماس والإثارة والندية لهذا الحدث الرياضي العالمي المرتقب.

وتستقبل أبوظبي جميع الرياضيين العالميين الذين استحوذوا على منصة التتويج الأولمبية لفئة الرجال في أولمبياد طوكيو، وهم كريستيان بلومينفيلت الفائز بالميدالية الذهبية من النرويج، وأليكس يي الفائز بالميدالية الفضية من بريطانيا، وهايدن وايلد الفائز بالميدالية البرونزية من نيوزيلندا، والذين سيتنافسون على لقب بطولة العالم للترايثلون التي تقام في الفترة من 23 إلى 26 نوفمبر في جزيرة ياس.

ويسعى العداء البريطاني «أليكس يي» إلى تحطيم الرقم القياسي له الذي حققه من خلال إنهاء سباق 5 كلم بأقل من 14 دقيقة، وتقديم أداء استثنائي يبهر الجماهير في الحدث الرياضي العالمي على أرض العاصمة الإماراتية أبوظبي. وفاز لاعب الترايثلون المحترف البالغ من العمر 24 عاماً وعداء المسافات الطويلة، بالميدالية الفضية في سباق الترايثلون للرجال، والميدالية الذهبية في سباق الترايثلون المختلط في أولمبياد طوكيو 2020. كما أنه استحوذ على ذهبيتي ترايثلون الرجال والترايثلون المختلط في دورة ألعاب الكومنولث 2022، وهو يحتل حالياً المرتبة الثانية على مستوى العالم بعد النيوزيلندي هايدن وايلد، بعد فوزه بثلاث سباقات ضمن بطولة العالم للترايثلون هذا الموسم.

ويحتل النيوزيلندي وايلد حالياً المرتبة الأولى على مستوى العالم في سباقات الدراجات الجبلية. وبعد فوزه في مونتريال وهامبرج خلال العام الجاري، فضّل وايلد عدم المشاركة في سباقات الترايثلون العالمية في كالياري وسباقات برمودا، وهما آخر سباقين في سلسلة سباقات الترايثلون العالمية قبل نهائيات البطولة في أبوظبي. إلا أنه سيصل إلى أبوظبي في 1 نوفمبر ليبدأ بتمارينه مستهدفاً الفوز بلقب بطل العالم في نهاية الشهر. وكان بطل سباقات الترايثلون المحترف البالغ من العمر 25 عاماً قد فاز ببطولة XTERRA تحت سن 19 مرتين وبطولة ترايثلون الطرق الوعرة تحت سن 23 قبل أن يقوم بتغيير توجهاته نحو سباق الترايثلون الكامل، سعياً لتحقيق حلمه في المنافسة في دورة الألعاب الأولمبية. وفي عام 2021، حقق هايدن وايلد ذلك الحلم في أولمبياد طوكيو الصيفية، مقدماً أداءً مذهلاً ضمن من خلاله الفوز بالميدالية البرونزية.

وفي عام 2021، تمكن النرويجي كريستيان بلومينفيلت من تسجيل سابقة في تاريخ الرياضة، عندما أصبح أول رياضي في فئة الرجال يفوز بألقاب أولمبية وعالمية في نفس العام. وقد استطاع الدرّاج المتميز تحقيق أفضل موسم له حتى الآن في عام 2021، بدءاً من فوزه الرائع في سلسلة الترايثلون العالمية في يوكوهاما، وصولاً إلى تحقيقه لقب نهائيات البطولة في إدمونتون، واستحواذه على الميدالية الذهبية في ترايثلون طوكيو الذي توسط الحدثين السابقين.

كما ستحظى منصة التتويج الأولمبية للسيدات بمنافسة قوية تضاهي منصة الرجال، خاصة في ظل مشاركة البريطانية جورجيا تايلور براون والبرمودية فلورا دافي، واللتين أكدتا مشاركتهما في نهائيات بطولة العالم للترايثلون في نوفمبر القادم.



وكانت فلورا دافي قد بدأت المنافسة في سباقات الترايثلون وهي لا تزال في السابعة من عمرها، وسرعان ما تقدمت بخطى ثابتة إلى القمة، لتصبح أول مواطنة برمودية على الإطلاق تفوز بميدالية ذهبية أولمبية في طوكيو. وتمكنت فلورا من بناء مسيرة رياضية مرصعة بالميداليات والألقاب، ومن أهم إنجازاتها الفوز بدورة ألعاب الكومنولث لعام 2018 و2022، وبطولة العالم للترايثلون في الأعوام 2016, 2017، وذهبية الألعاب الأولمبية في طوكيو في عام 2021.

وكانت جورجيا تايلور براون، المشاركة الدائمة في سلسلة الترايثلون العالمية في بريطانيا اعتلت منصة التتويج لأول مرة في عام 2018، في بطولة العالم للترايثلون في ليدز بالمملكة المتحدة. واستمرت منذ ذلك الحين بتحقيق إنجازات رائعة في سباقات الترايثلون، مع فوزها بميدالية فضية في فئة فردي السيدات في أولمبياد طوكيو 2020، على الرغم من تعرض دراجتها لثقب في الإطار في اللفة الأخيرة، وذهبية أخرى في السباق المختلط في نفس الأولمبياد. كما حازت على لقب بطلة العالم في عام 2020، لتحتل حاليًا المرتبة الأولى في سلسلة بطولات الترايثلون العالمية، بعد فوزها بثلاثة سباقات خلال ذلك الموسم.

ولن تتمكن الأميركية كاتي زافريس، من المشاركة في البطولة بسبب إنجابها مؤخراً طفلها الأول، حيث سنفتقد وجودها في أبوظبي من مجموعة بطلات منصة التتويج الأولمبية.

أما على صعيد أبطال الألعاب البارالمبية، فيبرز اسم الرياضي الهولندي جيتزي بلات، الذي لم يتعرض لأي هزيمة في بطولات الترايثلون العالمية منذ عام 2016، عندما فاز بدورة الألعاب البارالمبية وبطولة العالم. كما أكدت الأميركية أليسا سيلي، الفائزة بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية لعامي 2016 و2020، قدومها إلى أبوظبي للمشاركة في نهائيات البطولة للدفاع عن لقبها في الباراترايثلون. كما ستنضم كيندال جريتش، الفائزة بميداليات ذهبية في الألعاب البارالمبية الصيفية والشتوية، إلى نهائيات البطولة لتضفي مزيداً من الروعة على هذا الحدث الرياضي التي تستضيفه أبوظبي. وتعتبر جريتش رياضية متميزة في مجال رياضة الترايثلون والبايثلون، ورياضة التزلج، وقد لمع اسمها كبطلة بارالمبية في بطولة الباراترايثلون للسيدات عندما خطفت اللقب من صاحبته آنذاك لورين باركر، لتفوز بالميدالية الذهبية.

وتمثل الرياضية المتألقة لورين ستيدمان، التي فازت بلقب الألعاب البارالمبية أربع مرات، المملكة المتحدة في نهائيات أبوظبي، وهي اسم لامع في سباقات السباحة والباراترايثلون. ومن المقرر أن يشارك في نهائيات بطولة العالم للترايثلون في أبوظبي أيضاً، كلٌّ من الإسبانية سوزانا رودريغيز جاسيو، الفائزة بالبطولة العالمية أربع مرات في ألعاب الباراترايثلون، والحائزة على الميدالية الذهبية في الألعاب البارالمبية في ألعاب الباراترايثلون، والفرنسي أليكس هانكوينت، الذي فاز بالميدالية الذهبية في سباقات PTS4 في باراترايثلون الرجال في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية لعام 2020، والألماني مارتين شولتس الذي مثل بلاده في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية في عامي 2016 و2020 في ألعاب الباراترايثلون، وفاز بالميدالية الذهبية في سباقات PT4 وPTS5 للرجال.



المصنف الأول: منافسة شرسة





قال المصنف الأول عالمياً، هايدن وايلد: «لقد كانت السنوات القليلة الماضية رائعة بالفعل، ولا شك بأن الفوز بميدالية أولمبية يمنح الإنسان شعوراً غامراً لا يوصف، وللأسف لا يمكن أن يحظى بهذا الشعور سوى قلة قليلة. ولكن يجب أن تعلموا أن وراء هذا الإنجاز كان هناك رحلة طويلة وساعات لا تعد ولا تحصى من التدريب والاستعداد وبذل الجهد، ولكن عشاق هذه الرياضة يدركون جيداً أن الترايثلون يستحق فعلاً كل هذا العناء.

أضاف: لقد تمكنت هذا العام من الفوز بالميدالية الفضية في دورة ألعاب الكومنولث 2022، وأفضل طريقة لاختتام هذا العام الحافل هو اعتلاء منصة تتويج بطولة العالم في أبوظبي. ولا شك بأن المنافسة ستكون شرسة للغاية، لا سيما مع وجود أليكس يي في السباق، وقد سبق أن خضنا منافسات رائعة على حلبة السباق، لذلك أنا متحمس للغاية للقائه مرة أخرى».

أضاف وايلد: «لقد اخترت أن أستعد لبطولة العالم بالقدوم إلى أبوظبي قبل شهر من انطلاق السباق، للاستفادة من المرافق الرياضية المتطورة والتي تمكنني من التدريب بكفاءة عالية، ولذلك آمل أن تكون هذه الفترة مثالية لي لأستعد بشكل جيد يضمن لي أن أعود إلى بلدي مع لقب عالمي جديد».



فلورا دافي: جورجيا تستحق الذهب





قالت فلورا دافي: «إنني أتطلع حقاً للعودة إلى أبوظبي للمنافسة من أجل الحصول على لقب البطولة العالمية، والذي يستحق بذل مزيد من الجهد والتدريب لتحقيق الأداء المشرف. تستحق جورجيا مكانتها في الصدارة، ولكنني سأحرص على المنافسة بقوة وحماس. لقد شهد هذا الموسم العديد من التحديات ليكون الأكثر تحدياً بالنسبة لي، خاصة بعد الألعاب الأولمبية عند تعرضي للإصابة، وإصابتي بفيروس كوفيد، ولكنني على استعداد لإنهائه بأداء رائع في أبوظبي هذا العام والمشاركة في المباريات خلال عطلة نهاية الأسبوع».



أداء استثنائي





أوضحت سوزانا رودريجيز قائلة: «تحتل أبوظبي مكانة خاصة لي وجميع لاعبي الترايثلون، فقد شهدنا بطولة مميزة جداً في العام الماضي. إنه لأمر رائع في رياضتنا أن تجمع العديد من المقومات القوية ضمن برنامج الألعاب البارالمبية مع استقطاب اللاعبين الحائزين على الميداليات البارالمبية في أبوظبي، لنشهد أداءً استثنائياً من قبل العديد من الرياضيين الجدد. من الجيد أن تتنافس مع الرياضيين الجدد والشباب، لإضفاء روح الحماس والمثابرة وستكون السباقات في أبوظبي دليلاً رائعاً على ما نحن قادرون على القيام به.



5 فئات



مع بقاء أسابيع قليلة على انطلاق السباق، سيشهد هذا الحدث الرياضي حضور ومشاركة الآلاف من اللاعبين العالميين والمحليين والإقليميين الذين سيتنافسون ضمن خمس فئات هي: سباق النخبة للرجال والسيدات، وسباق النخبة تحت 23 سنة للرجال والسيدات، وسباق النخبة بارا للرجال والسيدات، وسباق الفئة العمرية للرجال والسيدات (سباق سوبر سبرينت ضد الساعة، سباق المسافات القياسية، والدراجات المائية)، بالإضافة إلى السباقات المجتمعية والشبابية.