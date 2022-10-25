روهان داني يهدي الوصل لقب «فردي الناشئين للطاولة»



معتصم عبدالله (دبي)

توج روهان داني لاعب فريق نادي الوصل بطلاً لبطولة الدولة الأولى لفردي الناشئين لكرة الطاولة، بتفوقه على منافسه آدفيت كارا لاعب نادي العروبة 3-2، فيما حل ثنائي نادي النصر آني رورد بالاجي وهييت شاه في المركز الثالث.

وحضر حسن الزرعوني الأمين العام لاتحاد الطاولة مراسم تتويج الفائزين بلقب البطولة الأولى لفردي الناشئين، والتي شهدت مشاركة 60 لاعباً من 10 أندية، وشملت اللاعبين المواطنين والمقيمين، علماً بأن النسخة الثانية في ذات الموسم لبطولة الدولة لفردي الناشئين والمقررة خلال الفترة المقبلة، تخصص حسب لوائح الاتحاد للاعبين المواطنين فقط.

على صعيد متصل، أكمل اتحاد الطاولة ترتيبات مشاركة منتخب الشباب والناشئين في بطولة مصر الدولية المقررة بالعاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر الحالي، وتتزامن المشاركة المرتقبة مع فعاليات الاحتفال بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات الرسمية الإماراتية المصرية، والتي تنظمها حكومة دولة الإمارات، بالتعاون مع الحكومة المصرية خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري بمصر.

وتضم قائمة منتخب الشباب والناشئين التي يترأسها حسن الزرعوني الأمين العام، بجانب المدربين شاو لي، وإسلام مطاوع 9 لاعبين ممثلين في محمد وعلي وعبدالله ويوسف الحواي «نادي النصر»، أحمد ومحمد سعيد، منصور عبدالله «الشارقة»، ناصر المري، وراشد سعيد «ّالوصل».

وتستمر خلال المشاركة الدولية في بطولة مصر، رعاية الاتحاد الدولي لكرة الطاولة لموهبة المنتخب ونادي النصر يوسف الحواي، والذي اختار مسبقاً الموهبة الجديدة لكرة الطاولة الإماراتية كواحد من بين لاعبين اثنين فقط على مستوى القارة الآسيوية، لدعم مواهبهم في اللعبة والمساعدة في تطوير قدراتهم من خلال المشاركة المستمرة في البطولات الدولية.