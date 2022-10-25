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زيدان يكشف عن اقتراب عودته

زيدان يكشف عن اقتراب عودته
25 أكتوبر 2022 14:15

برلين (د ب أ)

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كشف الفرنسي زين الدين زيدان أنه سيعود إلى التدريب «قريباً»، وذلك وسط شائعات متواصلة حول أنه سيحل مكان ديديه ديشامب في تدريب المنتخب الفرنسي لكرة القدم.
ولم يتول زيدان، الذي قاد ريال مدريد الإسباني للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، أي منصب تدريبي منذ رحيله عن ريال في عام 2021 لكن اسمه ارتبط بعدة مناصب تدريبية في أندية قمة بأوروبا.
وانتشرت شائعات حول إمكانية توليه تدريب يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي، لكن الأقاويل تركز بشكل أكبر على توليه تدريب المنتخب الفرنسي بعد كأس العالم 2022 المقررة في قطر.
وأثار زيدان التكهنات بشكل أكبر بعدما كشف أنه يخطط للعودة إلى التدريب في المستقبل القريب.
وقال زيدان في تصريحات لقناة «آر. إم. سي سبورت»: «هل أفتقد بذلة التدريب؟ لا، فأنا لست بعيداً سننتظر، سننتظر قليلاً، سأعود قريباً».
وتحدث زيدان أيضاً عن كأس العالم 2022 في قطر، والتي سيسعى فيها المنتخب الفرنسي للدفاع عن اللقب الذي توج به في روسيا قبل أربعة أعوام، وقد أبدى رغبة في وقف الانتقادات للبطولة من أجل التركيز على المنافسة.
وقال زيدان: «أعتقد أنه يفترض بنا أن ننحي الجدل جانباً، كي نفسح المجال للمنافسة في كأس العالم». وأضاف: «على أي حال، ما سنقوله بشأن أي شيء، لن يكون صحيحاً، ولن يكون مناسباً، لذلك علينا أن نفسح المجال لكرة القدم والمنافسة كي يقضي كل المشجعين وقتاً جيداً».
ويستهل المنتخب الفرنسي مشوار الدفاع عن اللقب بمواجهة نظيره الأسترالي في 22 نوفمبر ثم يواجه منتخبي الدنمارك وتونس في مباراتيه الأخريين بالمجموعة الرابعة.

زين الدين زيدان
ديديه ديشامب
منتخب فرنسا
كأس العالم 2022
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