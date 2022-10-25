اللجنة الأولمبية الدولية تبحث التعاون مع الإمارات

دبي (الاتحاد)

استقبلت المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية صباح اليوم بمقر اللجنة في دبي، نج سير ميانج، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، بهدف استعراض مستجدات الحركة الأولمبية، وأبرز المحافل الرياضية المقبلة على جميع الأصعدة.

واستعرضت بنت سليمان خلال اللقاء أهم الموضوعات المرتبطة بمسيرة اللجنة وأنشطتها المختلفة، تأكيداً على مخرجات اللقاء الأخير الذي جمع سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية مع نغ سير ميانغ العام الماضي، وشهد مناقشة العديد من المحاور ذات الأهمية على مائدة اللجنة الأولمبية الدولية ومنها المحور الخاص بالتوازن بين الجنسين والتوصيات الـ 15 الواردة في الأجندة الأولمبية المعروفة بـ 2020+5.

من جانبها رحبت المهندسة عزة بنت سليمان بالضيف الزائر، حيث يأتي اللقاء في إطار استكمال جهود اللجنة الرامية إلى تعزيز العلاقات الثنائية بمتابعة من معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي بأهمية تفعيل التعاون المشترك مع جميع المؤسسات والمنظمات الأولمبية والرياضية، لا سيما وأن هذه الزيارة ليست الأولى لنائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، بما يعكس مكانة الإمارات المهمة على خارطة الحركة الأولمبية الدولية وقالت: بالأمس وقعنا مذكرة تفاهم مع اللجنة الأولمبية الأوزبكية واليوم نلتقي مع مسؤول بارز في المؤسسة الأولمبية الأم، حريصون على بناء الشراكات وفتح قنوات جديدة للتواصل مع الجميع، وخلق حراكاً أولمبياً بما يرسخ اسم دولة الإمارات واللجنة الأولمبية الوطنية ويعزز أواصر التعاون والتفاهم المتبادل بين المؤسسات الرياضية.

وأشارت بنت سليمان إلى أنه تم استعراض أهم المحافل والاستحقاقات والفعاليات على الساحة الرياضية خلال المرحلة المقبلة ومنها دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس عام 2024 إضافة إلى الأحداث التي تنظمها اللجنة الأولمبية الوطنية أو تشارك فيها ومنها المؤتمر الدولي للطب الرياضي عام 2024 في دبي، ودورة الألعاب الخليجية للشباب عام 2023، وما تمثله هذه المواعيد الهامة من قيمة مضافة لعمل ومسيرة اللجنة والحركة الأولمبية على حد سواء.