أبوظبي تستضيف مؤتمراً دولياً لصيانة الثلج وبناء صالات التزلج

أبوظبي (وام)

بدأت أمس في أبوظبي أعمال مؤتمر بناء وصيانة الثلج والصالات الرياضية، بتنظيم من الاتحاد الدولي لهوكي الجليد لأول مرة في القارية الآسيوية، بهدف تدريب مشغلي الصالات الرياضية على أحدث الطرق والوسائل التي وصلت إليها التكنولوجيا العالمية في صناعة الثلج لزيادة الجودة وخفض التكلفة.

ويحاضر في المؤتمر الذي يستمر لمدة أربعة أيام 5 خبراء من أميركا والسويد وفلندا، وتشارك فيه الدول الآسيوية الأعضاء في الاتحاد الآسيوي بعدد 2 من مشغلي كل صالة من صالات التزلج من كل دولة، و10 من مشغلي الصالات في الإمارات باعتبارها الدولة المضيفة.

ويقدم المؤتمر محاضرات نظرية عن الثلج، وتطبيقاً عملياً في صالة أبوظبي للتزلج بمدينة زايد الرياضية، كما يحصل المشاركون في ختام المؤتمر على شهادات معتمدة من الاتحاد الدولي لهوكي الجليد.

وقال هامل أحمد القبيسي نائب رئيس اتحاد الرياضات الشتوية: إن اختيار الاتحاد الدولي لهوكي الجليد العاصمة الإماراتية أبوظبي كأول محطة آسيوية لعقد هذا المؤتمر، ثقة يعتز بها المسؤولون في الاتحاد، وتستحقها الإمارات لدورها المميز في الرياضات الشتوية، وتأكيد على التعاون الدائم والبناء بين اتحاد الإمارات والاتحاد الدولي لهوكي الجليد لتطوير اللعبة، مشيراً إلى أن وجود مقر المكتب الآسيوي لهوكي الجليد في أبوظبي، يجعل من العاصمة الإماراتية مركزاً قارياً ودولياً لبرامج ومشروعات تطوير اللعبة في آسيا والعالم.

ووجه اتحاد الرياضات الشتوية الدعوة لمشغلي صالات التزلج في الإمارات لحضور المؤتمر، حيث تشارك كل من صالة أبوظبي للتزلج بعدد 4 مهندسين، وصالة دبي مول للتزلج، وصالة «سبورت سوسايتي» للتزلج، وصالة «هيلي» في العين، بعدد 2 من الفنيين لكل واحدة، ويتدربون على كيفية بناء وصيانة الثلج من حيث سمكة وحرارته ورطوبته بشكل أمثل على مدى يومي وأسبوعي وشهري وسنوي، بهدف زيادة جودته وتقليل تكلفة بنائه. يذكر أن لجنة المنشآت في الاتحاد الدولي لهوكي الجليد تولي اهتماماً كبيراً لزيادة كفاءة صالات التزلج على مستوى العالم، وذلك لأهمية الصالة الرياضية في نجاح المنافسات، ومن هنا تأتي الاستعانة بالشركات العالمية كبيوت خبرة لنقل خبراتها إلى مشغلي صالات التزلج في العالم، بهدف زيادة الكفاءة في بناء وصيانة الثلج وبناء صالات التزلج الرياضية بأعلى درجات الجودة.