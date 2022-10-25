«مونستر جام» تحدي سيارات بارتفاع 5 أمتار ووزن 5.5 كجم



أبوظبي (الاتحاد)

كشفت مونستر جام، فعالية السيارات الأكثر تشويقاً في العالم، عن عودتها إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي للمرة الأولى منذ عام 2013 مع باقة من الأنشطة الحماسية يومي 13 و14 مايو المقبل.

وتحتفي بطولة جولة مونستر جام هذا العام بالذكرى الثلاثين لتأسيسها من خلال استعراض سياراتها المذهلة التي تزن 5,500 كيلوجرام، وهي تتنافس في سباقات حافلة بالسرعة والمهارة. وتشهد هذه الجولة تنظيم جميع المنافسات الحماسية والحركات البهلوانية الجريئة للمرة الأولى على الإطلاق في حلبة داخلية في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، ما يمنح الجمهور الفرصة لمشاهدة الفعالية عن قرب.

وتنطلق الفعالية بتنظيم برواكتيف إنترتينمنت وفيلد موتور سبورتس، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وشركة ميرال، المطور الرائد للوجهات والتجارب الترفيهية على مستوى أبوظبي. وتوفر مونستر جام تجربة لا مثيل لها يؤدي فيها السائقون البارعون حركاتهم البهلوانية التي تتحدى الجاذبية للفوز بالنقاط في تحديات المهارات والأسلوب الحر والدوران والسباق.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال نيكولاس رينا، المدير الإداري في برواكتيف إنترتينمنت، المنتج والمروج العالمي للفعاليات البارزة: «يسرنا تنظيم مونستر جام مجدداً في أبوظبي بعد ما يقرب من عقد من الزمان، ما يمنح الجمهور في منطقة الخليج فرصة الاستمتاع بمشاهدة السيارات التي تمتاز بقوة تتخطى قوة سيارات فورمولا1 وحجم يفوق حجم أضخم سيارات الدفع الرباعي في المنطقة الخليج العربي. إنها سيارات عملاقة بطول ثلاثة أمتار وارتفاع خمسة أمتار. تتيح مونستر جام للجمهور فرصة استثنائية لمشاهدة سباقات حافلة بالسرعة والتشويق، وتضمن أوقاتاً ممتعة لجميع أفراد العائلة. ونتطلع لإقامة هذه الفعالية غير المسبوقة في صالة الاتحاد أرينا».

ومن جانبه، قال ماجنوس دانيلسون، نائب رئيس رياضة السيارات في شركة فيلد إنترتينمينت، المالكة لفعالية مونستر جام: «تُعد مونستر جام تجربة عالمية رائدة تستقطب الملايين من عشاق التسلية والترفيه في جميع أنحاء العالم وتقدم تجارب ممتعة تناسب تطلعات جميع أفراد العائلة. ويسرنا عودة الفعالية إلى دولة الإمارات وتنظيمها للمرة الأولى في حلبة مخصصة، ما يجعلها تجربة استثنائية لا تُنسى».

ويمكن للجمهور المشاركة في حفلة التعارف الخاصة بفعالية مونستر جام، الموقع الوحيد الذي يوفر فرصة مشاهدة الشاحنات المذهلة عن قرب ولقاء السائقين وفرقهم، والاطلاع على كيفية تجهيز هذه الشاحنات الخارقة قبل السباق. وتبرز من قائمة الشاحنات المشاركة جريف ديجر وإل تورو لوكو وماكس-دي.

وبدورها قالت تغريد السعيد، المديرة التنفيذية للتسويق واستراتيجية الوجهات في ميرال: «يسعدنا عودة مونستر جام إلى أبوظبي وتوفير تجربة مشوقة في عطلة نهاية الأسبوع. ونحرص دوماً على تنظيم فعاليات عالمية المستوى في جزيرة ياس، وتأتي استضافة مونستر جام في صالة الاتحاد أرينا لتدعم جهودنا في تعزيز مكانة الجزيرة كوجهة عالمية متميزة للتسلية والترفيه. ونتطلع للترحيب بالضيوف على اختلاف أعمارهم في هذه الفعالية الحماسية».

وبدوره، قال صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تواكب هذه الفعالية جهود الإمارة في توفير أوقات وتجارب مشوقة لمحبي رياضات السيارات وجميع أفراد العائلة. وتتكامل هذه الفعالية المميزة مع جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1 لتوفر باقة من النشاطات الحماسية. ونتطلع للترحيب بعشاق هذه الرياضة من المنطقة والعالم، وندعوهم للاستمتاع بالتجارب الفريدة والفعاليات الاستثنائية التي تستضيفها أبوظبي».

ويشارك في سباقات مونستر جام سائقون محترفون ومدربون من كلا الجنسين، والذين يمتازون بالقدرة البدنية والذهنية اللازمة لخوض المنافسات وقيادة شاحنات تزن 5,500 كيلوجرام، وتنفيذ حركات الشقلبة الخلفية والسير على عجلتين والتسابق بسرعات تصل إلى 110 كيلومترات في الساعة وتقديم عروض مذهلة تحظى بالإعجاب في جميع أنحاء العالم.