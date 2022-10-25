بريستيج نجم الشباك في عجمان



رضا سليم (دبي)



تصدر الكونغولي بريستيج مبونجو مهاجم فريق عجمان المشهد في قلعة البرتقالي، بعدما نجح في خطف 3 نقاط بالهدف الذي سجله في مرمى الجزيرة بالجولة السابعة لدوري أدنوك للمحترفين، ليتحول إلى نجم الشباك في قلعة البرتقالي، خاصة بعدما تصدر قائمة الهدافين للفريق برصيد 3 أهداف، متفوقاً على وليد أزارو وفراس بالعربي ولكل منهما هدفان فقط، وهو ما يشعل المنافسة في هجوم البركان.

وجاء هدف بريستيج خلال 600 دقيقة لعبها مع عجمان حتى الآن، وكان هدفه الأول في مرمى الشارقة بالجولة الثالثة والتي خسرها الفريق 2-3، والهدف الثاني في شباك بني ياس بالجولة الخامسة، والتي انتهت بفوز البرتقالي 2-0.

ويعد هذا الموسم هو الأفضل للاعب بعد موسمين عجاف لم يسجل فيها سوى هدف واحد مع فريق ميتلاك الصربي في الموسم الماضي، في حين لم يسجل مع فريق أبها المعار منه إلى عجمان لمدة موسم أي أهداف على مدار موسمين، وكان موسم 2020-2021 هو الأبرز في مسيرته، عندما سجل مع الفريق الصربي 7 أهداف.

وسبق أن لعب مبونجو «22 عاماً» في صفوف نادي ميتالاك الصربي 3 مواسم متتالية بداية من 2019-2020، وانتقل في الموسم الثالث إلى أبها الذي اشترى بطاقته لمدة 3 سنوات، إلا أنه عاد إلى نفس الفريق الصربي على سبيل الإعارة، وبعد انتهاء الإعارة عاد مجددا إلى أبها، حيث خاض معه فترة الإعداد للموسم الجديد، وبعدها وافقت إدارة النادي السعودي على عرض نادي عجمان بانتقاله على سبيل الإعارة.

ورفع مبونجو رصيده من الأهداف إلى 11 هدفاً في مسيرته خلال 6640 دقيقة لعبها مع 4 أندية منذ موسم 2019 حتى الآن، ويعول عليه الصربي جوران مدرب عجمان في تسجيل مزيد من الأهداف خلال المباريات المقبلة، ومساعدة الفريق في تحقيق المزيد من الانتصارات التي تضعه في موقع أفضل بجدول الترتيب.