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الرياضي

عقد عامين لإغراء «البرغوث» بالبقاء في «حديقة الأمراء»

عقد عامين لإغراء «البرغوث» بالبقاء في «حديقة الأمراء»
25 أكتوبر 2022 14:00

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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يبدو أن المستوى العالي الذي يظهر به النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي منذ بداية الموسم مع فريقه باريس سان جيرمان وتلقيه الإشادة والإطراء من جماهير استاد «حديقة الأمراء»، أغرى إدارة النادي بالسعي نحو تمديد عقده بتقديم عرض جديد له في أقرب فرصة، هذا ما كشفت عنه صحيفة «لوباريزيان» التي قالت إن سان جيرمان لايريد أن يجد نفسه «من دون نجوم» في الموسم القادم 23/2024، إذ أن الفرنسي كيليان مبابى لاعب الفريق يبحث على ما يبدو عن نقطة انطلاق جديدة بعيداً عن باريس، ماربدا واضحاً من التسريبات الأخيرة التي أذيعت بشأن هذا اللاعب، وإن كان النادي الباريسي لا ينوي تسهيل مهمة «فتى بوندي المدلل» في الرحيل، بل ويستبعد ذلك تماماً، فضلاً عن أن سان جيرمان لا يضمن ما يمكن أن يفعله البرازيلي نيمار الذي تردد أيضاً إنه مطلوب في إنجلترا.
ويخشى سان جيرمان فقدان ميسي في نهاية الموسم الحالي، حيث يصل إلى نهاية عقده في 30 يونيو القادم، ولهذا كان التحرك ضرورياً من جانب باريس لمنع حدوث ذلك، بتفعيل خيار السنة الإضافية في عقد «البرغوث» وعدم الاكتفاء بذلك، وإنما تقديم عرض جديد مدته عامان حتى 30 يونيو 2025. غير أن الحرص على عدم الوقوع في مخالفة اللعب المالي النظيف يلقي بظلاله على هذا الملف، خوفاً من التعرض لعقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا».
وفي الوقت نفسه يخشى سان جيرمان - والكلام للباريزيان- دخول برشلونة نادي ميسي السابق في المنافسة على استعادته مرة أخرى إلى «الكامب نو» بنهاية هذا الموسم، وهو الاهتمام الذي أظهره خوان لابورتا رئيس برشلونة في بعض مؤتمراته الصحفية الأخيرة، بدعم وتأييد من تشافي هيرنانديز المدير الفني، مع أخذ رغبة اللاعب في الاعتبار، والذي ربما يكون ميالاً أكثر في العودة إلى «منطقة نفوذه» السابقة في كتالونيا.

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