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نادال يعود في بطولة باريس للأساتذة

نادال يعود في بطولة باريس للأساتذة
25 أكتوبر 2022 13:30

 باريس (رويترز) 

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قال كارلوس مويا مدرب رافائيل نادال، إن اللاعب الإسباني سيعود للمشاركة في بطولة باريس للأساتذة الأسبوع المقبل، قبل خوض البطولة الختامية لموسم تنس الرجال.
وعانى نادال من عدة إصابات هذا العام، ونال لقب فرنسا المفتوحة للمرة 14 في مسيرته، بعدما لعب بمسكنات الألم بسبب مشكلة في القدم، وانسحب من بطولة ويمبلدون لإصابة في البطن.
وبعد هزيمته أمام فرنسيس تيافو في أميركا المفتوحة في سبتمبر، قال نادال إنه بحاجة «لإصلاح بعض الأمور»، ولم يوضح موعد عودته للعب.
وشارك اللاعب الإسباني، صاحب الرقم القياسي في البطولات الأربع الكبرى برصيد 22 لقباً، مع روجر فيدرر في مباراة الزوجي في كأس ليفر الشهر الماضي في آخر مباراة للاعب السويسري.
وابتعد نادال لفترة بعد ولادة طفله الأول في الثامن من أكتوبر.
وأكد مويا أن نادال سيستعد للبطولة الختامية في تورينو في الفترة 13-20 نوفمبر بالمشاركة في بطولة باريس للأساتذة التي لم يحرز لقبها من قبل، وأبلغ مويا شبكة آي.بي.3 التلفزيونية: «قبل السفر إلى تورينو سيشارك في باريس». 

نادال
التنس
الجراند سلام
رافائيل نادال
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