الفردان: «شباب السلة» أكبر مكاسب رحلة المنتخب الأوروبية

علي معالي (دبي)

أكد عبداللطيف الفردان نائب رئيس اتحاد كرة السلة، رئيس لجنة المنتخبات أن أهم مكاسب المعسكر الأوروبي الأخير، الذي أقيم في صربيا وتركيا، هو الوجوه الشابة التي يبني عليها الاتحاد مستقبل اللعبة في ظل وجود عدد كبير من اللاعبين، الذين يكتسبون يوماً بعد الآخر خبرات يُمكن البناء عليها لمستقبل أفضل.

وقال القردان: يتواجد في صفوف المنتخب الأول قائمة مميزة من اللاعبين صغار السن وهم حامد عبداللطيف، ومحمد محمود صالح، وحسن عبدالله، ومحمود وسيم، وهزاع عمر، ومحمد محمود الهاشمي، ومحمد توفيق الجسمي، واختيار هذه العناصر من ملاعبنا ثمرة جهد جيد للغاية من الجهاز الفني الذي يبذل جهداً كبيراً من خلال متابعته للمباريات المحلية.

وأضاف: نجح الجهاز الفني بالفعل في عمل الانسجام المطلوب بين اللاعبين الشبان والكبار، نظراً لوجود مجموعة من أصحاب الخبرة الكبيرة مثل جاسم محمد وعمر خالد وراشد ناصر وقيس عمر ومحمد عبداللطيف.

وقال رئيس لجنة المنتخبات: ظهر الانضباط الإداري الكامل من اللاعبين، وكذلك الفني، خلال معسكري صربيا وتركيا، ولعبنا هناك عدداً من المباريات، وتدريبات مختلفة نجح خلالها الجهاز الفني بقيادة الدكتور منير بن الحبيب في توصيل ما يريده للاعبون قبل المرحلة المهمة المقبلة والخاصة بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات آسيا، حيث يلعب منتخبنا في المرحلة الثانية ضد الكويت والعراق وفلسطين في التصفيات التي تستضيفها قطر في فبراير المقبل.

وأكد الفردان على أن المنتخب سوف يتجمع مجدداً، حسب البرنامج الموضوع له مسبقاً، بحيث لا يتعارض ذلك مع المباريات المحلية الخاصة بالدوري، وكذلك مشاركة شباب الأهلي في بطولة دوري غرب آسيا، التي تجرى هذه المرة بطريقة جديدة بنظام الذهاب والإياب.