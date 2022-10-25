نتائج مميزة في التجمع الأول لـ «طاولة أصحاب الهمم»

دبي (الاتحاد)

تحت رعاية اللجنة البارالمبية الوطنية، أقيم أوّل تجمّع لكرة الطاولة للموسم الرياضي الجديد، وذلك على صالة نادي دبيّ لأصحاب الهمم، بمشاركة 25 لاعباً ولاعبة من أندية الثقة للمعاقين ودبي لأصحاب الهمم وعجمان لذوي الإعاقة.

وأقيمت منافسات التجمّع الأوّل لكرة الطاولة على فئات (T2,T3,T4) و (T6,T7) و (T9,T10) للرجال بالإضافة إلى فئة مستقلة للسيدات.

وأقيمت مسابقة السيدات فيما بين ثلاثي لاعبات نادي دبيّ بإجراء دوري من دورٍ واحد، أسفر عن حصول اللاعبة منى حسن محمد، على المركز الأول تَلَتْهَا اللاعبة علياء أحمد سعيد في المركز الثاني، بينما جاءت اللاعبة أمل الفراجي بالمركز الثالث.

وفيما يتعلّق بمسابقات فئات الرجال فقد أُجريَت المسابقة بطريقة خروج المغلوب عن طريق مشاركة ثمانية لاعبين في الدور الأول من كل فئة ليصعد الفائزين للدور النصف النهائي ثم النهائي.

وأسفرت نتائج الرجال من فئة (T2,T3,T4) عن فوز لاعب نادي الثقة علي أبو حمدة، بالمركز الأول بعد تغلّبه على زميله من نفس النادي اللاعب أحمد المشجري، الذي حصل بدوره على المركز الثاني وجاء في المركز الثالث كلّ من مانع عبد الرحمن لاعب نادي دبيّ وثاني الشحّى لاعب نادي الثقة، وبذلك حصد نادي الثقة نصيب الأسد من المراتب الأولى لهذه الفئة بفضل تألُّق لاعبيه.

أمّا عن فئة (T6,T7)، فقد استمرّت سيطرة نادي الثقة على المراكز الأولى بحصول لاعبه محمد بهلوان على المركز الأول، بينما جاء لاعبا نادي دبي علاء الدين سامي وعثمان فتح الله في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وأخيراً جاءت نتائج فئة (T9,T10) للرجال بتألُّق لاعبي عجمان بعد أن حصد لاعبه وائل محمد السيد المركز الأول بجدارة وبثلاثة انتصارات جميعها بنتيجة ثلاثة أشواط دون ردّ، بينما كانت المرتبة الثانية من نصيب لاعب نادي دبيّ محمد الماس ثم جاء في المركز الثالث لاعبيّ نادي الثقة ونادي عجمان محمد مندور وعادل السيد شاهين على الترتيب.