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أزبليكويتا: جدول المباريات قبل المونديال «مجنون»!

أزبليكويتا: جدول المباريات قبل المونديال «مجنون»!
25 أكتوبر 2022 12:00

لندن (رويترز)
وصف سيزار أزبليكويتا مدافع تشيلسي عدد المباريات الموضوعة في جدول المنافسات قبل نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم الشهر المقبل «بالمجنون»، وهو يعتقد أن صحة اللاعبين معرضة للخطر.
وخرج نجولو كانتي زميل أزبليكويتا في تشيلسي من تشكيلة فرنسا بكأس العالم بعد الخضوع لجراحة في عضلات الفخذ الخلفية، بينما يسابق زميله الآخر ريس جيمس الزمن للحاق بكأس العالم بعد إصابة في الركبة.
ويخوض تشيلسي ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي إلى جانب مباراتين في دوري أبطال أوروبا ومباراة واحدة في كأس رابطة الأندية قبل انطلاق كأس العالم في قطر يوم 20 نوفمبر المقبل.
وقال أزبليكويتا للصحفيين: «الأمر صعب ومحزن لأنك كلاعب ترغب في الذهاب إلى كأس العالم، لكن لدينا هذا الجدول حيث يتعين علينا اللعب مع نادينا وأن نبذل قصارى جهدنا».
وأضاف: «نحن نكافح كثيراً من أجل صحة اللاعبين لأن الجدول الزمني مجنون، في بعض الأحيان يتعين علينا التفكير في كل شيء، وأعتقد أننا نجري محادثات مع الفيفا، إنه أمر صعب لأنني أدرك أن المشجعين يريدون متابعة كرة القدم».
وتابع: «لدينا خمسة تغييرات الآن، لكن لدينا في فريقنا إصابات تزيد من صعوبة التناوب، نلعب كل بضعة أيام، لكن الأمر كذلك وعلينا أن نمضي قدماً».
ومن المتوقع أن يشارك أزبليكويتا مع إسبانيا في كأس العالم، حيث ستلعب في المجموعة الخامسة إلى جانب ألمانيا وكوستاريكا واليابان. وستكون بداية المشوار العالم أمام كوستاريكا في 23 نوفمبر المقبل.

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