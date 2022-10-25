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نجوم الكرة يتوافدون على البصرة لحضور قرعة «خليجي 25»

نجوم الكرة يتوافدون على البصرة لحضور قرعة «خليجي 25»
25 أكتوبر 2022 11:30

 البصرة (د ب أ)
 يتوافد على محافظة البصرة العراقية مجموعة من نجوم الكرة الخليجية وأساطير البطولة لحضور فعاليات قرعة بطولة خليجي 25 لكرة القدم والتي تقام اليوم بحسب الموقع الرسمي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم.

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واستقبلت البصرة مجموعة من النجوم السابقين الذين تركوا بصمة واضحة خلال مشاركاتهم في المسابقة وهم يونس محمود، وهوار ملا محمد، وهادي أحمد، وحبيب جعفر، وحارث محمد وليث حسين من العراق وعبد الرضا عباس وجمال مبارك من الكويت وعبد الرحمن محمد من الإمارات ومبارك مصطفى من قطر وحسين بابا من البحرين وصلاح اللثواني من سلطنة عمان.
كما سيحضر القرعة نخبة من الإعلاميين الخليجيين والعرب الذين يتواجدون حالياً بمحافظة البصرة. 

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