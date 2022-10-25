كأس الدوري الإنجليزي في جولة جماهيرية بالإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

شارك مشجعو السيتي في دولة الإمارات خلال عطلة الأسبوع في احتفالات نادي مانشستر سيتي بلقب الدوري لموسم 2021/2022، ورحبوا بجولة السيتي العالمية الاحتفالية بلقب الدوري الانجليزي الممتاز واحتفوا بأسطورة السيتي ألكسندر كولاروف.

وتوافد مشجعو النادي من مختلف أنحاء الدولة إلى الفعاليات المجانية التي نظمها النادي في كل من أبوظبي ودبي، والتي تضمنت استعراض كأس الدوري الإنجليزي الممتاز ولقاء أليكسندر كولاروف في متجر بوما الرسمي الواقع في دبي مول، ثم كانت محطة اليوم التالي في ممشى السعديات بأبوظبي، حيث أقيمت فعالية مجانية لعرض المواجهة الكروية بين ناديي مانشستر سيتي وبرايتون، التقى خلالها المشجعون أليكسندر كولاروف وألقوا نظرة مقربة على كأس الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلق أليكس كولاروف، أثناء تواجده في دولة الإمارات خلال جولة كأس الدوري الإنجليزي الممتاز: «استمتعت كثيرًا بتجديد اللقاء مع مشجعي السيتي الأوفياء في الإمارات. خلال مسيرتي الاحترافية مع السيتي كنت أتطلع دائمًا إلى قدومي لدولة الإمارات ولقاء المشجعين هنا. تتواصل جماهيرية النادي بالازدياد وسعدت بحضور هذا العدد الهائل من المشجعين خلال هذا الزيارة ولقائهم في فعالياتها».

وتضمنت جولة كأس الدوري الإنجليزي الممتاز في الإمارات محطات في أهم وأشهر المعالم في الدولة، ومن ضمنها ناشيونال أكواريوم، وفندق قصر الإمارات، ومتحف اللوفر أبوظبي.