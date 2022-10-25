تطبيق تقنية «الفار» في «خليجي 25»

البصرة (د ب أ)

عقدت لجنة الحكام باتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم اجتماعا برئاسة هاني طالب بلان على هامش حفل قرعة خليجي 25 التي تُجرى اليوم بفندق جراند ميلينيوم البصرة، بحسب الموقع الرسمي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم.

وحضر الاجتماع، أعضاء اللجنة وهم: نجاح رحم من العراق ومحمد باجية الشمري من الكويت، بجانب أحمد العطار مقرر لجنة الحكام، فيما حضر كل من خليفة الدوسري من البحرين، وحمد المزروعي من الإمارات عبر تقنية فيديو الاتصال.

في بداية الاجتماع رحب هاني طالب بالأعضاء الجدد وبعدها استعرض الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وتم مناقشة اللائحة الخاصة بالتحكيم مع دراسة عددٍ من المقترحات التي ستُرفع للأمانة العامة لاعتمادها.

وشهد الاجتماع التأكيد على الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالبطولة تحكيمياً من خلال الدورات المكثفة للحكام، مع مناقشة السبل المُتاحة للخروج بالبطولة في أفضل صورة تحكيمية.

واستعرض الاجتماع الترشيحات الخاصة بالأسماء المبدئية بصدد تأكيد مشاركتهم في البطولة بالبصرة، بجانب دعوة الاتحادين الآسيوي والدولي للمشاركة في لجنة الحكام الخليجية والعمل على تطوير المستوى الفني والارتقاء به وصولاً لأداء متميز مع انطلاق البطولة.

وتعليقاً على الاجتماع أعرب هاني طالب بلان رئيس لجنة الحكام باتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم عن سعادته الكبيرة بالنقاش الهادف والبناء الذي يصب في مصلحة حكام الخليج، وما يقدمه الأعضاء من جهد لتطوير العملية التحكيمية في البطولة الخليجية.

وأوضح بقوله:«أصبح استخدام تقنية الفيديو في بطولات الخليج أمراً إلزامياً، وسيكون هناك معسكر إعدادي قبل انطلاق البطولة بخمسة أيام بالبصرة وسيتم دعوة خبراء ومحاضرين دوليين من الاتحادين الدولي والآسيوي للمساهمة في تجهيز الحكام».

ووجه رئيس لجنة الحكام باتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم شكره للجهود المبذولة من الأشقاء العراقيين وسعيهم الدؤوب لإنجاح البطولة من النواحي كافة وهو الأمر الذي سيتم بتضافر جميع الجهود بكل تأكيد.