الأربعاء 26 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

تطبيق تقنية «الفار» في «خليجي 25»

تطبيق تقنية «الفار» في «خليجي 25»
25 أكتوبر 2022 11:00

البصرة (د ب أ)
عقدت لجنة الحكام باتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم اجتماعا برئاسة هاني طالب بلان على هامش حفل قرعة خليجي 25 التي تُجرى اليوم بفندق جراند ميلينيوم البصرة، بحسب الموقع الرسمي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم.
وحضر الاجتماع، أعضاء اللجنة وهم: نجاح رحم من العراق ومحمد باجية الشمري من الكويت، بجانب أحمد العطار مقرر لجنة الحكام، فيما حضر كل من خليفة الدوسري من البحرين، وحمد المزروعي من الإمارات عبر تقنية فيديو الاتصال.
في بداية الاجتماع رحب هاني طالب بالأعضاء الجدد وبعدها استعرض الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وتم مناقشة اللائحة الخاصة بالتحكيم مع دراسة عددٍ من المقترحات التي ستُرفع للأمانة العامة لاعتمادها.
وشهد الاجتماع التأكيد على الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالبطولة تحكيمياً من خلال الدورات المكثفة للحكام، مع مناقشة السبل المُتاحة للخروج بالبطولة في أفضل صورة تحكيمية.
واستعرض الاجتماع الترشيحات الخاصة بالأسماء المبدئية بصدد تأكيد مشاركتهم في البطولة بالبصرة، بجانب دعوة الاتحادين الآسيوي والدولي للمشاركة في لجنة الحكام الخليجية والعمل على تطوير المستوى الفني والارتقاء به وصولاً لأداء متميز مع انطلاق البطولة.
وتعليقاً على الاجتماع أعرب هاني طالب بلان رئيس لجنة الحكام باتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم عن سعادته الكبيرة بالنقاش الهادف والبناء الذي يصب في مصلحة حكام الخليج، وما يقدمه الأعضاء من جهد لتطوير العملية التحكيمية في البطولة الخليجية.
وأوضح بقوله:«أصبح استخدام تقنية الفيديو في بطولات الخليج أمراً إلزامياً، وسيكون هناك معسكر إعدادي قبل انطلاق البطولة بخمسة أيام بالبصرة وسيتم دعوة خبراء ومحاضرين دوليين من الاتحادين الدولي والآسيوي للمساهمة في تجهيز الحكام».
ووجه رئيس لجنة الحكام باتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم شكره للجهود المبذولة من الأشقاء العراقيين وسعيهم الدؤوب لإنجاح البطولة من النواحي كافة وهو الأمر الذي سيتم بتضافر جميع الجهود بكل تأكيد.

أخبار ذات صلة
الإمارات مع منتخبات البحرين وقطر والكويت في «خليجي 25»
نجوم الكرة يتوافدون على البصرة لحضور قرعة «خليجي 25»
كأس الخليج العربي
البصرة
بطولة كأس الخليج
آخر الأخبار
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
24 أكتوبر 2022
اتحاد الطاولة يواكب الاحتفال بـ 50 عاماً للعلاقات «الإماراتية المصرية»
الرياضي
اتحاد الطاولة يواكب الاحتفال بـ 50 عاماً للعلاقات «الإماراتية المصرية»
اليوم 19:30
أبوظبي تستضيف بطولة ليلة الأبطال 9 مارس
الرياضي
أبوظبي تستضيف بطولة ليلة الأبطال 9 مارس
اليوم 19:30
الخطوط السعودية تشتري 100 طائرة كهربائية
الاقتصادي
الخطوط السعودية تشتري 100 طائرة كهربائية
اليوم 19:28
مخزونات النفط الأمريكية عند أعلى مستوى منذ يوليو 2021
الاقتصادي
مخزونات النفط الأمريكية عند أعلى مستوى منذ يوليو 2021
اليوم 19:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©