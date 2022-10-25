فريق تجديف من الإمارات إلى المحيط الأطلسي



مراد المصري (دبي)

أعلن فريق التجديف العربي الذي يضم 3 رياضيين مقيمين في الإمارات، عن محاولته القيام بقطع المحيط الأطلسي في شهر ديسمبر المقبل، من خلال قطع مسافة 5 آلاف كلم عبر المحيط، لدعم حملة البحار النظيفة التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

سيضم الفريق الثلاثي توبي جريجوري وجيمس رالي وراي تاماجنيني، ويسعون للتجديف بقارب مخصص لهذه المهمة يبلغ طوله ثمانية أمتار في رحلة تستغرق 50 يوماً لتنفيذها، من خلال الإبحار من لا جوميرا إلى الميناء الإنجليزي في أنتيجوا.

وكشف توبي جريجوري، الذي تخصص في رياضة التجديف عبر المحيطات على مدار السنوات الثمانية الماضية، أن القارب سيحمل علم الإمارات، امتناناً للدعم الذي يحظون به كمقيمين في هذه الدولة، وقال: المشروع تطلب الكثير من الوقت والجهد، وندرك أنه صعب للغاية، لكننا سنسعى لتحقيقه رغم الضغوط والمخاوف المرتبطة به.

وتابع: بمجرد الانطلاق لن يتم دعم الفريق أثناء الرحلة التي نتوقع أن تستمر لمدة 50 يوماً، من خلال التجديف لمدة ساعتين ثم الراحة لمدة ساعتين على مدار 24 ساعة يومياً، وقد استفاد الفريق من مناخ دبي الذي جعلنا نتدرب على مدار السنة بأكملها، إلى جانب القيام بتدريبات خاصة بالأوزان وتمارين القلب واليوجا وغيرها، والأهم التدريب الذهني لهذا التحدي حيث سنكون متعبين للغاية.

وكشف جريجوري، عن قيام الفريق بجولات على المدارس في الدولة من أجل التوعية بأهمية الرياضة والحفاظ على البيئة، وسط تجاوب إيجابي ورغبة من مختلف فئات المجتمع للتعرف على تجربتهم المقبلة.