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الرياضي

«الأبيض» ينتظر قرعة «خليجي 25» اليوم

رودولفو
25 أكتوبر 2022 03:17

معتز الشامي (دبي)

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يحل منتخبنا الوطني ضمن التصنيف الثالث في قرعة بطولة «خليجي 25»، التي تسحب في البصرة بالعراق ظهر اليوم، ومن المقرر أن تقام النسخة الجديدة من البطولة خلال الفترة من 6 وحتى 19 يناير العام المقبل.
وتواجد في البصرة منذ أمس محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، لحضور اجتماعات لجنة المسابقات الخليجية، التي أقرت آلية سحب القرعة، حيث سيتم الاعتماد على تصنيف منتخبات البطولة في الفيفا.
ويحل منتخبا السعودية وقطر في التصنيف الأول، بعد تسكين رأسي المجموعتين، بينما يحل منتخبنا إلى جانب منتخب عُمان في التصنيف الثاني، ويحل منتخبا اليمن والكويت في التصنيف الثالث، بينما يتواجد المنتخب البحريني على رأس مجموعة بصفته حامل لقب «خليجي 24» عام 2019، بينما سيحل المنتخب العراقي على رأس المجموعة الأخرى بصفته البلد المستضيف.
ويتوقع أن يحضر مراسم القرعة ظهر اليوم الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة رودولفو أروابارينا، بالإضافة لياسر سالم مدير المنتخب، وعلى الجانب الآخر علمت «الاتحاد»، أن الجهاز الفني يدرس إمكانية تقديم معسكر «الأبيض» في ديسمبر المقبل، حال توافرت أكثر من تجربة ودية.
وينتظر أن يدخل المنتخب تجمعاً للفترة من 13 وحتى 19 نوفمبر المقبل لخوض وديتين أمام منتخب الأرجنتين وكازاخستان يومي 16 و19 من نفس الشهر، بينما سيدخل تجمعاً مغلقاً قبل انطلاق «خليجي 25»، للفترة من 26 ديسمبر المقبل، وحتى موعد السفر للبصرة للمشاركة في البطولة، والمتوقع أن يكون 4 يناير من العام المقبل.

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