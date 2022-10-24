منتخب الشابات يلتقي البحرين 3 مرات

دبي (الاتحاد)

يلتقي منتخبنا الوطني للشابات تحت 19 عاماً، اليوم، مع شقيقه منتخب البحرين في المباراة الودية الأولى التي ستجمعهما على ملعب ذياب عوانة في مقر اتحاد الكرة، وذلك ضمن برنامج معسكره الداخلي المقام حالياً بدبي، والذي انطلق يوم الخميس الماضي ويستمر إلى يوم الجمعة المقبل.

ويتضمن برنامج المعسكر خوض المنتخبين الشقيقين مباراتين وديتين أخريين يومي الخميس والجمعة، حيثُ يسعى الجهاز الفني للمنتخب تحت قيادة المدربة الوطنية حورية الطاهري، إلى تجربة وإشراك جميع العناصر المنضمة حالياً لصفوفه.

ويأتي هذا المعسكر في إطار البرنامج الفني المعتمد من لجنة كرة القدم النسائية في اتحاد الكرة برئاسة أمل بوشلاخ عضو مجلس الإدارة، الذي يهدف إلى التحضير المبكر للمنتخب وأيضاً جميع منتخبات كرة القدم النسائية، حتى تكون منتخباتنا الوطنية على أتم الاستعداد للمشاركات المقبلة.