«قمة أبوظبي» ترسم خريطة طريق تطوير هوكي الجليد

أبوظبي (وام)

اختتمت مساء أمس اجتماعات قمة أبوظبي لهوكي الجليد لدول آسيا وأوقيانوسيا برئاسة أيفاز عماروكوف، وحضور هامل القبيسي نائب رئيس اتحاد الرياضات الشتوية وممثلين عن 27 دولة من آسيا وأوقيانوسيا.

وأوصى الاجتماع باعتماد تنظيم بطولة للشباب تحت 18 عاماً خلال الفترة من 6 إلى 12 فبراير 2023، وتقدمت 3 دول لاستضافتها هي منغوليا وتايلاند وإيران، وفازت منغوليا بغالبية الأصوات لاستضافتها، وقد أكدت 9 دول مشاركتها في المنافسات بتلك البطولة، هي الإمارات وإندونيسيا والهند وإيران وماكاو ومنغوليا وسنغافورة وتايلاند وأوزبكستان.

وأكد هامل القبيسي ممثل دولة الإمارات في كونجرس آسيا وأوقيانوسيا لهوكي الجليد، أن كل الوفود المشاركة في الاجتماع رفعت أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، لتوفير كل عناصر الدعم من أجل استضافة واحد من أهم الاجتماعات في مسيرة رياضة هوكي الجليد بآسيا وأوقيانوسيا، مؤكدين أنه ليس بغريب على دولة الإمارات أن تكون مظلة للجميع، وموطناً لإبهار العالم في كل المناسبات.

وقال:«كونجرس اتحاد آسيا وأوقيانوسيا في أبوظبي سيكون نقطة تحول تقود رياضة الهوكي إلى تحقيق نقلة نوعية كبيرة على كافة المستويات، ومن أهم توصياته أنه تم تحديد موعد بطولة آسيا وأوقيانوسيا للسيدات خلال الفترة من 1 إلى 7 مايو 2023، في تايلاند التي فازت باستضافتها بالتصويت، وقد أكدت 7 دول مشاركتها في هذا الحدث، هي الإمارات وإيران وسنغافورة وتايلاند والكويت والهند وماليزيا».

وتابع: «في ملف العضويات الجديدة بالاتحاد القاري تمت مناقشة انضمام اتحادات المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ودولة باكستان، وستقوم اللجنة الآسيوية بمتابعة ملفات هذه الدول لتيسير أعمال انضمامها بعد استكمال كل المتطلبات.

وتم اعتماد إقامة عدة دورات تطويرية للحكام، إحداها في لاتفيا خلال الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر 2023، في الوقت نفسه الذي ستعقد فيه اجتماعات تطويرية شهرية عن بُعد عبر تطبيق زووم».

وبخصوص المدربين فسيكون هناك معسكر تطويري في دول شرق آسيا خلال الفترة من 1 إلى 5 فبراير 2023، وآخر في غرب آسيا خلال الفترة من 7 إلى 11 فبراير 2023، فضلاً عن معسكر عالمي سيتم تحديد موعده ومكانه في وقت لاحق.

وعن أولويات العمل في اتحاد آسيا وأوقيانوسيا في المرحلة المقبلة.. قال القبيسي: سيتم التركيز على تطوير منظومتي المدربين والحكام، وعقد معسكرات إقليمية للمنتخبات، واستحداث عدد من البطولات القارية للمراحل السنية المختلفة، مع تطوير البطولات المعتمدة من قبل من أجل نشر اللعبة، وكذلك النظر في إمكانية إدراج نوع جديد من المسابقات لرياضة هوكي الجليد مثل 3x3، بدل اللعب 5x5، حيث إن هذا النوع الجديد لقي رواجاً كبيراً في أولمبياد الناشئين.