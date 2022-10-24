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الرياضي

«الموج الأزرق».. «حالة جزر» في 39 عاماً!

«الموج الأزرق».. «حالة جزر» في 39 عاماً!
25 أكتوبر 2022 03:17

سلطان آل علي (دبي)

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أنهى «العميد النصراوي» مباراته السابعة هذا الموسم في دوري أدنوك للمحترفين بالخسارة على ملعبه أمام العين بنتيجة 1-3، وبذلك يتوقف رصيده عند 6 نقاط فقط، بعد فوز وحيد على عجمان 2-0 و3 تعادلات مع الظفرة وخورفكان وبني ياس، و3 خسائر أمام الوصل والوحدة والعين.
وتعد البداية بـ6 نقاط في هذا الموسم حاملةً للرقم الأسوأ على الإطلاق للنصر منذ 39 عاماً، وتحديداً منذ موسم 1983-1984 الذي جمع فيه النصر 5 نقاط فقط بعد 7 جولات محصّلة فوز وحيد بنتيجة وتعادلين و4 خسائر.
 وتلقى النصر الخسارة من الجزيرة 0-1 في الجولة الأولى، ثم انتصر على الشباب بنتيجة 1-0، بعد ذلك خسر من الشعب والعين والشارقة بنتيجة 0-10 و0-4 و0-1 على التوالي، فيما تعادل مع شباب الأهلي والإمارات بنتيجة سلبية، وأنهى النصر ذلك الموسم في المركز التاسع وقبل الأخير من أصل 10 فرق.
وجمع النصر 6 نقاط في 1997-1998 بعد 7 جولات كذلك، وقد أنهى الموسم في المركز السادس من 8 فرق، وفي موسم 2007-2008 جمع 6 نقاط كذلك، وأنهى الموسم في التاسع من 12 فريقاً.
وعلى مستوى التسجيل، فالنصر يملك ثالث أضعف خط هجوم في تاريخه بأول 7 جولات وذلك بتسجيل 6 أهداف فقط.
 ويعد موسم 1983-1984 الأسوأ، وذلك بهدف وحيد فقط خلال 7 مباريات، ثم يأتي موسم 2006-2007 بعده والذي استقبلت شباك النصر فيه 5 أهداف.

دوري أدنوك للمحترفين
عجمان
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