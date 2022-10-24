أبوظبي تكثّف استعداداتها لاستضافة بطولة العالم للجو جيتسو



أبوظبي (الاتحاد)

تواصل أبوظبي استعداداتها المكثّفة لاستضافة النسخة السابعة والعشرين لبطولة العالم للجو جيتسو التي تقام برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، في صالة جو جيتسو أرينا، اعتباراً من السبت المقبل وحتى 8 نوفمبر المقبل، بمشاركة نحو 2000 لاعب ولاعبة من أكثر من 70 دولة حول العالم.

ويقول محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو: «تمثل الرعاية الكريمة للبطولة من قبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان حافزاً كبيراً لنا في مساعينا لاستضافة بطولة عالمية تنال استحسان العالم، ومن جانبنا فإننا وكما هو العهد دائماً نرحب بالأبطال في وطنهم الثاني، ونعدهم بتجربة لا مثيل لها على الصعد كافة».

ويضيف: «تواصل أبوظبي ترسيخ ريادتها في استضافة كبرى الفعاليات الدولية على صعيد الرياضات المختلفة، وتكثّف استعداداتها في الوقت الراهن لاستضافة بطولة العالم للجو جيتسو للعام الثالث على التوالي في إنجاز يعكس قدراتها الفائقة وبنيتها المتطورة التي تؤهلها لاستضافة أكبر الفعاليات الرياضية على مستوى العالم».

وتابع الظاهري: «نعمل بالتعاون مع الاتحاد الدولي لضمان الخروج باستضافة وتنظيم استثنائيين يتفوقان من حيث الجودة والكفاءة على النسختين السابقتين، وهو ما يواكب رؤية الاتحاد في انتهاج عملية التطوير المستمر لبطولاته وفعالياته، وترسيخ دوره في المساهمة بتطوير اللعبة على المستويين الإقليمي والعالمي».

بدوره، يقول خواكيم ثومفارت، مدير عام الاتحاد الدولي للجو جيتسو: «ارتبط اسم أبوظبي خلال العقد الماضي بتنظيم أفضل البطولات العالمية والقارية، وأثبتت أنها قادرة على تقديم كل جديد ومؤثر في مسيرة تطوير الرياضة، وبطولاتها تمثل نموذجاً يحتذى به في الاحترافية والدقة، وتستقطب على الدوام أفضل الرياضيين من دول العالم كافة، ونحن نثق تماماً بإمكاناتها الكفيلة بإبهار العالم من جديد».

من ناحية أخرى، تخطى عدد الدول واللاعبين الذين قاموا بالتسجيل في البطولة أعداد النسخ السابقة، ومن المتوقع أن يكتمل وصول الوفود المشاركة يوم غد، ويشارك في إدارة وتحكيم النزالات التي تقام على خمسة أبسطة 43 حكماً من بين الأفضل في العالم.