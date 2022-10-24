«مدينة أبوظبي» تنظم فعالية رياضية في الشامخة

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية الوثبة، فعالية رياضية تحت عنوان «الملاعب من حولنا» في ملاعب الأحياء السكنية بالشامخة ضمن مبادرة «رياضة بلا حدود»، وذلك بالتعاون مع نادي بني ياس الرياضي، بهدف تعزيز الوعي الصحي والرياضي لدى أفراد المجتمع، وتشجيعهم على تنمية مهاراتهم الرياضية، وجعل الرياضة أسلوب حياة لمحاربة الأمراض الشائعة.

وتضمنت الفعالية، عقد ورشة عمل توعوية عن أهمية الرياضة وفوائدها لصحة الفرد، وكذلك التعريف بأهمية اتباع نظام غذائي صحي سليم للجسم، بالإضافة إلى تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية المتنوعة لتفعيل ملاعب الأحياء السكنية في الشامخة وإقامة مسابقات رياضية لمرتاديها، وتكريم الفائزين تشجيعاً لهم على ممارسة الرياضة.