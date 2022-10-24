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الرياضي

انطلاقة مثيرة لدوري الطائرة

انطلاقة مثيرة لدوري الطائرة
24 أكتوبر 2022 18:00

معتصم عبدالله (دبي)
شهد الأسبوع الأول لمباريات دوري الرجال للكرة الطائرة، انطلاقة مثيرة، بعدما لعبت الأرض لصالح أصحابها في المباريات الأربع بفوز شباب الأهلي على ضيفه حتا 3-0، وتفوق العين على عجمان بالنتيجة ذاتها، فيما تغلب النصر في «الديربي» على جاره الوصل 3-1، وحقق بني ياس فوزاً صعباً أمام الجزيرة 3-1.
وتساوت فرق شباب الأهلي، والعين، والنصر برصيد ثلاث نقاط بنهاية الجولة، مقابل نقطتين لفريق نادي بني ياس، ونقطة للجزيرة، وبقيت فرق الوصل، حتا، وعجمان، من دون رصيد.
وتُلعب مباريات الأسبوع الثاني، السبت المقبل، حيث يستقبل حتا فريق عجمان، ويلعب الجزيرة في مواجهة العين، فيما يحل بني ياس ضيفاً على الوصل، ويلتقي شباب الأهلي والنصر في «ديربي» مرتقب.

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نتائج الأسبوع الأول
شباب الأهلي - حتا 3-0
النصر - الوصل 3-1
بني ياس - الجزيرة 3-2
العين - عجمان 3-0

دوري الكرة الطائرة
شباب الأهلي
النصر
الوصل
عجمان
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