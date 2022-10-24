اللقب الأول لبول يقربه من «جولف دبي»



دبي (الاتحاد)

اقترب الألماني يانيك بول من التأهل إلى بطولة جولة دي بي ورلد الختامية لموسم جولة دي بي ورلد، التي تقام في عقارات جميرا للجولف بالفترة من 17 إلى 20 نوفمبر المقبل، وذلك بعدما توج بلقب بطولة مايوركا المفتوحة للجولف، ليتقدم إلى المركز العشرين في التصنيف الأسبوعي للجولة.

ويعتبر هذا اللقب الأول في جولة دي بي ورلد، خلال مسيرة اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً، ليتقدم 23 خطوة ويصبح بالمركز 20 في ترتيب جولة دي بي ورلد، برصيد 1,323 نقطة.

واستفاد النيوزلندي ريان فوكس من حصوله على المركز الرابع في البطولة الإسبانية، ليتقدم إلى المركز الثاني في ترتيب جولة دي بي ورلد، برصيد 3,246 نقطة.

ويعني هذا الأمر أننا سنكون أمام نهائي محتدم ومفتوح في دبي مع تبقي بطولتين فقط قبل النهائي الكبير المتمثل في بطولة جولة دي بي ورلد، وهما: بطولة البرتغال ماسترز ونيد بانك جنوب أفريقيا، وسط ترقب حيث يحتل الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي الصدارة برصيد 4,154 نقطة، ويأتي فوكس ثانياً، والإنجليزي ماثيو فيتزباتريك ثالثاً برصيد 3,155 نقطة.

وتشهد بطولة جولة دي بي ورلد، منافسة مزدوجة ما بين السعي للفوز بلقب البطولة نفسها البالغ جوائزها 10 ملايين دولار أمريكي، ومحاولة الفوز بكأس «هاري فاردون» للاعب صاحب المركز الأول في تصنيف الموسم ونيل الجائزة المالية الإضافية المخصصة له.

وتشهد روزنامة جولة دي بي وورلد للجولف التي تقام برعاية موانئ دبي العالمي، إقامة 43 بطولة في 21 دولة حول العالم هذا الموسم الخاص للغاية كونه يتزامن مع الاحتفالية الذهبية لمرور 50 عاماً على انطلاقها، وتضم الروزنامة بطولات التي تقام في الإمارات: بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، بطولة دبي ديزرت كلاسيك برعاية Slync.io، بطولة رأس الخيمة، وبطولة رأس الخيمة كلاسيك، وبطولة جولة دي بي وورلد، وبطولة جولة دي بي وورلد في عقارات جميرات للجولف.