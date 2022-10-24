رونالدو مطلوب في «البلوز»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

رغم المحاولات الكثيرة التي بذلها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد ووكيل أعماله خورخي مينديز، من أجل الرحيل عن «الشياطين الحمر» في الصيف الماضي، إلا إن هذه المحاولات باءت كلها بالفشل، ورفضت كل الأندية الأوروبية الكبرى بلا استثناء التقدم بعرض لإنقاذ «الدون» الذي يرغب بشدة في اللعب بدوري الأبطال، وهو ما لا يتحقق له ببقائه في اليونايتد.

وكشفت صحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية النقاب عن أن نادي تشيلسي مهتم جداً بالحصول على خدمات رونالدو، وإن رئيسه ومالكه تود بولي كان يأمل في تحقيق ذلك في الصيف الماضي، لكنه اصطدم برفض الألماني توماس توخيل المدير الفني السابق لـ«البلوز» من الأساس لفكرة ضم رونالدو.

وقالت الصحيفة إن بولي أبدى رغبته مجدداً في ضمه هذا الشتاء، وأنه يكثف اتصالاته بخورخي مينديز وكيل رونالدو منذ فترة من الوقت على أمل التوصل إلى اتفاق، ولا يخفي مالك تشيلسي، على حد قول الصحيفة، حبه الشديد للأسماء الكبيرة في عالم كرة القدم ويريد أن يصنع الحدث وأن يكون في الصورة.

وأضافت الصحيفة إنه إذا لم تعارض إدارة يونايتد رحيل رونالدو في الشتاء القادم، فإنه لن يبقى إلا معرفة ما إذا كان جرهام بوتر المدير الفني الجديد لتشيلسي سيأخذ موقفاً متعنتاً ورافضاً لقدوم رونالدو، مثل توخيل، أم إنه سيقف إلى جانب رأي رئيس النادي اللندني.