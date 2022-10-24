«دبي برو» تؤهل 9 أبطال إلى «مستر أولمبيا»

رضا سليم (دبي)

تحولت قاعة زعبيل رقم 4 بمركز دبي التجاري إلى مهرجان جماهيري كبير في ختام بطولة «دبي برو» لبناء الأجسام المؤهلة لبطولة «مستر أولمبيا» للمحترفين، التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، ونظمتها شركة «ذا بلانر لتنظيم الفعاليات» بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي على مدار يومين، بمشاركة أكثر من 600 رياضي من المحترفين والهواة.

شهد النهائيات مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، والفريق طلال بالهول الفلاسي، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، كما حضر المنافسات عدد من الشخصيات الرياضية وأعداد كبيرة من الجمهور الذي تابع العروض القوية من المشاركين من الإمارات، ومن عدد كبير من الدول، الذين تجمعوا في دبي للمشاركة في أكبر منافسات تقام خارج الولايات المتحدة الأميركية.

وأسفرت المنافسات عن حصول ثلاثة من المحترفين على بطاقات التأهل المباشر إلى بطولة مستر أولمبيا الأبرز من نوعها في عالم بناء الأجسام، وحجز العماني مازن الرحبي بطاقة التأهل الأولى بعد تصدر مجموعته، فيما نال صاحب المركز الثاني المصري محمد خالد إمبابي المركز الثاني في المجموعة ونال نقاطاً ترفع رصيده على المنافسة على التأهل في البطولات المقبلة، وحل الروسي أندريه ميلكوف ثالثاً وجمع أيضاً نقاطاً ترفع رصيده وتدعم حظوظه في التأهل في البطولات المقبلة.

ونال التركي توناهان جولر بطاقة التأهل لبطولة مستر أولمبيا عن فئة «فيزيك»، بعد حلوله في المركز الأول فيما نال السويسري ديفيد واتشيلكا المركز الثاني والبحريني محمود المغربي المركز الثالث ونال كل منهما نقاطاً تضاف لرصيدهما وتدعم حظوظهما في التأهل لمستر أولمبيا في البطولات المقبلة.

وأسفرت فئة «كلاسيك فيزيك» عن فوز البريطاني مايكل دعبول بالمركز الأول وحصوله على بطاقة التأهل المباشر لبطولة مستر أولمبيا، فيما حل السعودي عبد الله الربيع بالمركز الثاني والبلغاري فاليري الينشيف بالمركز الثالث، كما تم خلال البطولة منح 9 بطاقات احتراف إلى 9 من الفائزين من الهواة من مختلف الجنسيات، والتي تؤهلهم للمشاركة في البطولات المقبلة ضمن فئة المحترفين.

ووجه عادل العلي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الشكر إلى مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، لتوفير كل الدعم لضمان نجاح البطولة وكذلك حضوره منافسات البطولة، مؤكداً أن البطولة كانت ناجحة بكل المقاييس على المستويات الفنية والجماهيرية، وهو ما يعد نجاحاً للإمارات في استضافة الحدث للمرة الأولى في الشرق الأول، مشيراً إلى أن مثل هذه النجاحات تحفز لإقامة المزيد من البطولات على أرض الإمارات وأيضاً مسؤولية نجاحها وتأكيد على الكوادر التنظيمية لأبناء الدولة في مثل هذه الأحداث الكبيرة.