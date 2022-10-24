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الرياضي

«قدام».. الهوية البصرية للجماهير السعودية في كأس العالم

«قدام».. الهوية البصرية للجماهير السعودية في كأس العالم
24 أكتوبر 2022 13:44

الرياض (الاتحاد)

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أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم الهوية البصرية الموحدة لجماهير المنتخب السعودي المشارك في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبلين، تحت شعار «قدام».
ويأتي إطلاق الهوية الموحدة في إطار استعدادات الاتحاد السعودي لكرة القدم لدعم المنتخب وحشد الجماهير المُساندة للمنتخب الوطني في مبارياته المُقبلة، وتهيئة كل الظروف النفسية والتشجيعية لدعم اللاعبين والجهازين الفني والإداري.
وكلمة «قدام» يحمل معناها - وفق اللهجة السعودية المحكية - «عدم التراجع في المهمة المقبلة، والتقدم إليها بكل همة وعزيمة، وتبين الرغبة الكاملة بالدعم والمساندة، وتجمع فكرة الشعار رمزيتين:«فنية ولفظية»، تهدفان إلى خلق الأجواء المناسبة المُساندة للمنتخب الأول في مهمته العالمية، ودعمه خلال مشواره المقبل في النسخة الثانية والعشرين من بطولة كأس العالم، وإيجاد تجربة فريدة للمشجع السعودي، بما ينعكس على خدمة الكرة السعودية وتطور مستواها الدولي.
وأتاح الاتحاد السعودي لكرة القدم تحميل الهوية البصرية الموحدة للجماهير السعودية ومحبي الأخضر، من خلال حسابات مجلس جمهور المنتخب السعودي في منصات التواصل الاجتماعي، عن طريق الرابط. 

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كأس العالم 2022
المنتخب السعودي
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