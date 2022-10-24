يوفنتوس في اختبار «الأبطال» الأخير

باريس (أ ف ب)

سيكون باريس سان جيرمان الفرنسي أمام فرصة مثالية لحسم تأهله إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك حين يستضيف الثلاثاء مكابي حيفا الإسرائيلي في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة، فيما سيكون يوفنتوس الإيطالي أمام فرصة أخيرة لتجنب الخروج، لكن المهمة ستكون شاقة جداً في ضيافة بنفيكا البرتغالي.

على ملعب «بارك دي برينس» وبعد تعادلين على التوالي مع بنفيكا البرتغالي بنتيجة واحدة 1-1، سيكون سان جيرمان مرشحاً لحسم تأهله من خلال الفوز على ضيفه مكابي حيفا، الذي خسر أمام النادي الباريسي 1-3 ذهاباً على أرضه.

ويتصدر سان جيرمان ترتيب المجموعة بثماني نقاط وبفارق الأهداف المسجلة أمام بنفيكا نتيجة تعادلهما في المواجهتين المباشرتين بينهما، وبالتالي سيضمن بطاقته إلى ثمن النهائي قبل حلوله ضيفاً في تورينو خلال الجولة الختامية، في حال فوزه على الفريق الإسرائيلي، أو حتى في حال تعادله شرط عدم فوز يوفنتوس في البرتغال.

ومنذ تعادله على أرضه مع بنفيكا بغياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حقق سان جيرمان نتيجتين جيدتين محلياً بتغلبه على غريمه مرسيليا 1-صفر، بوساطة البرازيلي نيمار، ثم على أجاكسيو 3-صفر بفضل ثنائية لكيليان مبابي وهدف لميسي، الذي حظي بإشادة خاصة من مدربه كريستوف جالتييه، معتبراً أن «الناس يأتون إلى الملعب لرؤية ليو يلعب. إنه أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم».

وتابع: «يُحِب اللعب مع الآخرين، لديه هذه الرغبة باللعب من أجل زملائه. إنه غير أناني وكان رائعاً في تسجيله الهدف الثاني».

وعلى ملعب «دا لوش» في لشبونة، سيكون يوفنتوس أمام مهمة شاقة جداً ضد بنفيكا، الذي أسقط الفريق الإيطالي في معقله ذهاباً بالفوز عليه 2-1.

ولا بديل ليوفنتوس عن الفوز في معقل بنفيكا إذا ما أراد الحفاظ على آماله بالتأهل إلى ثمن النهائي، كونه يحتل المركز الثالث بثلاث نقاط وبفارق 5 نقاط عن ثنائي الصدارة، بعد سقوطه في الجولة السابقة على أرض مكابي صفر-2، ما منح الأخير فوزه الأول في دور المجموعات منذ 29 أكتوبر 2002، حين تغلب على مانشستر يونايتد الإنجليزي 3-صفر، وعَقَّدَ كثيراً مهمة عملاق تورينو.

ورغم الهزيمة أمام مكابي، جدد رئيس النادي أندريا أنييلي ثقته بالمدرب ماسيميليانو أليجري، قائلاً: «أشعر بالخزي نتيجة ما يحصل حالياً. في هذا النوع من الأوضاع، ليس هناك شخص بمفرده يتحمل المسؤولية، وأتحدث هنا عن أليجري. إنه وضع مرتبط بالمجموعة بأكملها ويجب المضي قدماً. لا يوجد مذنب والمشكلة ليست مرتبطة بالمدرب إذا أخفقنا في اعتراض كرة... أليغري باقٍ كمدرب ليوفنتوس».

وتنفس يوفنتوس الصعداء بعض الشيء عقب الهزيمة في إسرائيل، وذلك بفوزه في الدوري على جاره تورينو 1-صفر ثم على إمبولي 4-صفر، ما يمنحه الدفع المعنوي اللازم لزيارته إلى معقل بنفيكا الذي يكفيه التعادل للتأهل، شرط عدم فوز مكابي في باريس.

وفي المجموعة الخامسة، يمني تشيلسي الإنجليزي النفس بحسم بطاقته، لكن المهمة لن تكون سهلة في ضيافة ريد بول سالزبورج النمساوي الذي يتخلف عن فريق المدرب جراهام بوتر بفارق نقطة فقط، ومن خلفهما ميلان الإيطالي ودينامو زغرب الكرواتي، اللذين يتواجهان على ملعب الأخير ولكل منهما أربع نقاط.

ويحتاج تشيلسي إلى الفوز على الفريق النمساوي الذي أجبر النادي اللندني على التعادل ذهاباً في «ستامفورد بريدج»، من أجل حسم تأهله بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية، كما سيتأهل أيضاً في حال التعادل، شرط فوز ميلان في كرواتيا، في حين سيضمن الصدارة إذا فاز وانتهت المباراة الثانية بالتعادل.

ويدخل الفريق اللندني اللقاء بمعنويات مهزوزة بعض الشيء، بعد فشله في تحقيق الفوز خلال المرحلتين الأخيرتين من الدوري، آخرهما السبت حين تقدم على غريمه مانشستر يونايتد في الدقيقة 87 قبل أن يتلقى هدف التعادل 1-1 في الوقت بدل الضائع، لكنه لم يخسر حتى الآن أياً من مبارياته الثماني منذ حلول بوتر بدلاً من الألماني توماس توخل.

وبعدما حسم ريال مدريد الإسباني حامل اللقب البطاقة الأولى في المجموعة السادسة، يحل فريق المدرب كارلو أنشيلوتي ضيفاً على لايبزيج الألماني، الذي ينافس شاختار دانييتسك على البطاقة الثانية، فيما بات سلتيك الاسكتلندي خارج دائرة المنافسة بنقطته الوحيدة حتى الآن.

وسيضمن ريال صدارة المجموعة في حال التعادل، فيما سينال لايبزيغ البطاقة الثانية في حال فوزه على النادي الملكي وخسارة شاختار في اسكتلندا.