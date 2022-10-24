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الرياضي

38 متسابقاً رسموا النجاح في تحدي الزوارق اللاسلكية

38 متسابقاً رسموا النجاح في تحدي الزوارق اللاسلكية
24 أكتوبر 2022 16:00

أبوظبي (الاتحاد)

سجلت الجولة الثانية من بطولة الإمارات للقوارب اللاسلكية نجاحاً وتفوقاً كبيراً على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي وحقق لقب فئة الفور سل، أقوى فئات البطولة، جمعة الطاير في حين حل ثانياً فهد سعيد المرزوقي وثالثاً محمد ثروت حافظ، وفي فئة «الثري سل» حل في المركز الأول علي حسين إبراهيم وجاء في المركز الثاني حمد فهد سعيد وثالثاً ثاني جمعة الطاير، وفي فئة «التو سل» تمكن من تحقيق المركز الأول سيف جمعة سهيل وجاء ثانياً عبد الله أحمد مهدي وثالثاً راشد أحمد مهدي.
وكانت البطولة التي نظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية قد انطلقت في الثانية ظهراً بثلاثة فئات مختلفة ونظام الجولات، والتي تمكن في نهايتها من صعود المنصة الأبطال عبر مشاركة 38 متسابقاً، وشهدت فئة الفور سل تحدياً ومشاركة قوية وصلت إلى 18 متسابقاً، حيث تم تقسيمها لمجموعات وتصفيات خاصة من أجل تحديد الفائزين في الختام، وكرم الأبطال في اللوحة الختامية خليفة الرميثي مشرف أول قسم السباقات التراثية في النادي، وخليفة السويدي مشرف أول قسم السباقات الحديثة، وأحمد الطاهر مشرف عام السباق.
من ناحيته، وجه سالم الرميثي مدير عام النادي الشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وكشف عن الأبعاد الكبيرة التي وصلت إليها هذه المنافسة مع ارتفاع وزيادة عدد المشاركين في كل جولة والإقبال على الحضور والتسجيل في المنافسات وفئات البطولة بمختلف أنواعها وقال: شاهدنا جولة بعد أخرى وموسماً بعد آخر زيادة في المشاركين وإقبالاً على هذه البطولة، ونلاحظ أيضاً أن الصدى والتفاعل معها يزيد مع كل جولة، وأضاف الرميثي: تمتلك هذه البطولة الحديثة مساحة كبيرة على المستوى العالمي، ونحن نسعى إلى صناعة أجيال وكوادر في المنافسة كي يكون لها فرصة الوصول إلى مساحات أكبر في المستقبل والمشاركة ليس في بطولة الإمارات فقط، وإنما الانتقال للمشاركات العالمية والوصول إلى آفاق أكثر رحابة في التمثيل الإماراتي عبر هذه الرياضة.

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ووجه الرميثي الشكر لكل المشاركين والحاضرين من خلال المسابقة، كما شكر الالتزام الواضح من الجميع بتطبيق كافة القوانين واللوائح التي تم فرضها من خلال البطولة. 

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