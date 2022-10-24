انطلاقة بليزرز مستمرة

نيويورك (د ب أ)

واصل فريق بورتلاند تريل بليزرز انطلاقته في الموسم الجديد من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، حيث حقق انتصاره الثالث على التوالي وتغلب على لوس أنجلوس ليكرز 106/ 104.

وكان داميان ليارد أبرز عناصر بليزرز خلال المباراة، حيث سجل للفريق 41 نقطة.

وتلقى ليكرز الهزيمة الثالثة له على التوالي في بداية الموسم، وذلك تحت قيادة مدربه الجديد دارفين هام.

وسجل النجم ليبرون جيمس 31 نقطة وثماني متابعات وثماني تمريرات حاسمة لفريق ليكرز، وأضاف زميله أنتوني ديفيز 22 نقطة وعشر متابعات.

وسجل لاوري ماركانين 31 نقطة ليقود يوتاجاز إلى الفوز على نيو أورليانز بليكانز 122/ 121، في مباراة استمرت لوقت إضافي.

وحقق يوتاجاز بذلك الانتصار الثالث له على التوالي في الموسم، بينما تلقى نيو أورليانز بليكانز الهزيمة الأولى بعد انتصارين متتاليين.

وحقق فينيكس صنز انتصاره الثاني في الموسم وتغلب على لوس أنجلوس كليبرز 112/ 95، مستفيداً من تألق ديفين بوكر الذي سجل 35 نقطة، كما سجل دونوفان ميتشل 37 نقطة ليقود كليفلاند كافاليرز إلى الفوز على واشنطن ويزاردز 117/ 107.

وسجل النجم ستيفن كاري 33 نقطة، ليقود حامل اللقب جولدن ستيت واريورز إلى الفوز على ساكرامنتو كينجز 130/ 125، كما تغلب تشارلوت هورينتس على أتلانتا هوكس 126/ 109، ومينيسوتا تيمبروولفز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 116/ 106.