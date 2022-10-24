اتحاد التنس ينظم بطولتين دوليتين في الفجيرة ودبي نوفمبر المقبل



أبوظبي (الاتحاد)

ينظم اتحاد التنس بطولتين دوليتين خلال الفترة من الرابع من نوفمبر المقبل ولغاية العشرين بالتعاون مع الاتحاد الدولي للتنس ونادي الفجيرة الدولي للتنس الأرضي وأكاديمية توب سبن في دبي وتقام البطولتين لفئة اللاعبين الشباب لكلا الجنسين، وتجمع البطولتين 240 لاعبا ولاعبة وبواقع 120 في كل بطولة.

وأوضح ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد التنس أن البطولة الأولى ستقام خلال الفترة من 4-12 نوفمبر المقبل وهي بطولة كأس غرب آسيا السابعة للتنس للشباب والتي ستقام في ملاعب نادي الفجيرة الدولي للتنس لإعمار اللاعبين الشباب بينما ستستضيف دبي خلال الفترة من (13-20) من نوفمبر المقبل النسخة العشرين لبطولة دبي السوق الحرة للشباب وتقام في ملاعب اكاديمية توب سبن في دبي كاشفا ان البطولتين ستشهدان معا مشاركة مميزة لنخبة من اللاعبين واللاعبات المصنفين من مختلف دول العالم.

وتابع المرزوقي: يحرص اتحاد التنس على أن تظهر البطولتين بأفضل صورة تنظيميا وفنيا وتزامنا مع النقلة النوعية لتنس الإمارات ونهدف الوصول للجاهزية الجيدة في كافة المجالات خصوصا وان البطولات التي تقام في الفجيرة ودبي لفئة الشباب تعد من البطولات المنتظم إقامتها منذ عدة سنوات ويشارك فيها نخبة من اللاعبين الجيدين من مختلف الدول ومنهم لاعبي الإمارات.