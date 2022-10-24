راشد بن دلموك يكرم أبطال موسم سباقات الخيل

دبي (الاتحاد)

توج الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، أبطال النسخة الأولى لحفل جوائز هيئة الإمارات لسباق الخيل لفعاليات الموسم الـ 31 لسباقات الخيل الإماراتية، الذي أقيم بفندق سيزر بالاس ـ دبي في جزيرة بلوواترز أمس.

بدأ الحفل بوصول الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، بعدها ألقى المهندس محمد سعيد الشحي، عضو مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل كلمة قدم فيها التحية لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل، على رؤية سموه السديدة في تطوير السباقات.

شهد الحفل الذي يقام للمرة الأولى توزيع الجوائز لتكريم الشخصيات البارزة في السباقات من جميع أنحاء الدولة، وتم توزيع الجوائز لمستحقيها، ومن بينها بطل الفرسان تاج أوشيه، وبطل المدربين بوبات سيمار، وبطل الملاك خالد خليفة النابودة، وبطل الفرسان المتدربين سيف البلوشي، وعدة فئات أخرى تم الكشف عنها خلال الحفل.

وتضم الجوائز أيضاً جائزة بات سمولين لأفضل الفرسان أداء بالموسم وفاز بها البرازيلي بيرناردو بينيرو، وجائزة النجم الصاعد لتكريم أحد أعضاء فريق العمل بالإسطبلات على إنجازاته، والتي فاز بها طحنون العلوي كبير السياس في إسطبل والده المدرب هلال العلوي، وجائزة أفضل محلل إعلامي وفاز بها محمد الأحمد من قناة دبي ريسنج.

وفاز بجائزة بطل الفحول العربية الأصيلة «ايه اف البراق»، وجائزة بطل مربي الخيول العربية الأصيلة خالد خليفة النابودة، برعاية جمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وتم تقديمها بوساطة محمد الحربي مدير الجمعية.

وقال الشحي: «نأمل أن يدعم عشاق السباقات المحلية هذه المبادرة الجديدة، وأن تكون أسلوباً جديداً لإطلاق الموسم الجديد في الدولة، والذي يبدأ 28 أكتوبر».

وتم اختيار الفائزين من قبل لجنة خبراء شكلتها هيئة الإمارات لسباق الخيل.