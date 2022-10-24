«ديليريو» يتوج بكأس فاطمة بنت مبارك في كابنيللي



أبوظبي (الاتحاد)



استضافت الميادين الأوروبية جملة من سباقات النسخة الـ 14 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أبرزها جائزة كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «قوائم» للخيول عمر ثلاث سنوات فقط لمسافة 1800 متر، والتي فاز بها «ديليريو»، وجائزة كأس الوثبة ستاليونز للخيول عمر أربع سنوات فما فوق لمسافة 2000 متر وفاز بها «زفيرو دو شيا» واللذين اقيما بمضمار روما كابنيللي الإيطالي، فيما استضاف مضمار أجين الفرنسي كأس الوثبة ستاليونز ـ بري فردريك بوا ـ للخيول عمر أربع سنوات فما فوق لمسافة 2500 متر، والتي فاز بها «جيبولي دو جورا».

ويأتي تنظيم المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، والذي يساهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

واجتذب كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (8) خيول تنافست بقوة على الجائزة المالية البالغة 15 ألف يورو بمضمار كابنيللي، ونال اللقب «ديليريو» لسي سيني، بإشراف ال جوداني، وقيادة اف ديتوري.

وحصد «زفيرو دوشيا» لاسبا اس ار ال، بإشراف أي اتزوري، وقيادة اس جيسا، على لقب كأس الوثبة ستاليونز (مضمار كابنيللي) البالغ جائزته 11 ألف يورو.

وفي كأس الوثبة ستاليونز البالغ جائزته 12 ألف يورو بمضمار أجين الفرنسي، تنافست (8) خيول وأحرز اللقب بعد أداء مثير «جيبولي دي جورا» لجاي اوثر، بإشراف اس ار سايمون، وقيادة لوري فولارد، وسجل البطل زمناً وقدره 2:55:24 دقيقة.

وأشادت لارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان العالمي والتي توجت الفائزين في سباق كأس الوثبة بمضمار أجين في فرنسا، باليوم الاستثنائي الذي استضاف ثلاث سباقات لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، متضمنة كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وكأسي الوثبة ستاليونز في مضماري كابنيللي وأجين.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعي أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.