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الرياضي

صحف رومانيا تحتفي بإنجاز كوزمين مع «الملك»

صحف رومانيا تحتفي بإنجاز كوزمين مع «الملك»
24 أكتوبر 2022 15:00

علي معالي (دبي)
احتفت الصحف الرومانية بالإنجاز الجديد في مسيرة كوزمين أولاريو مدرب الشارقة بعد الفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، مشيرة إلى أنه الإنجاز رقم 15 للمدرب في الملاعب الخليجية.
ووصفت الصحف هناك فريق الملك بـ «النحل الأبيض»، وقامت بسرد ما قدمه المدرب، سواء مع الشارقة أو مع الكرة الإماراتية وكذلك الخليجية قائلة: تولى أولارويو تدريب الشارقة في نوفمبر الماضي، عندما كان في المركز الثامن وأنهى الموسم في المركز الثاني، والآن منافس قوي على الصدارة التي تربع عليها في أول 5 جولات ثم تراجع مع نهاية الجولة السادسة تاركاً القمة لنادي الوصل، ولكن تنتظره مباراة في الجولة السابعة يُمكن من خلالها استعادة الصدارة من جديد.
وقالت الصحافة الرومانية: وصل مدرب ستيوا بوخارست الروماني السابق إلى 15 لقباً فاز بها في منطقة الخليج مع 5 فرق مختلفة، حيث درب أولارويو حصرياً في آسيا، بعد توليه تدريب الهلال في عام 2007، ونجح في تقديم أداء رائع والفوز بلقب واحد على الأقل مع كل ناد عمل معه، وتوج مع الهلال السعودي بلقب الدوري (2008) وكأس الأمير مرتين (2008، 2009)، ثم انتقل إلى قطر مع نادي السد وفاز معهم بكأس قطر (2010)، ورحل بعدها إلى نادي العين فاز بلقب الدوري مرتين (2012، 2013) وكأس السوبر (2012).
وبعدها تولى كوزمين تدريب نادي شباب الأهلي توج معه بلقب الدوري (2014، 2016)، ولقبان في كأس الرابطة (2014، 2017)، ولقبان في كأس السوبر (2013، 2014، 2016)، ونهائي دوري أبطال آسيا 2015، لينتقل بعدها إلى الصين وتدريب فريق جيانجسو سونينج توج معه بالدوري في 2020، ليصل بعدها إلى الشارقة ويحقق أول ألقاب الموسم بالفوز بكأس رئيس الدولة 2022.

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