منتخب جورجيا يتوج بلقب بطولة أبوظبي للجودو



أبوظبي (الاتحاد)



توج منتخب جورجيا بلقب بطولة أبوظبي جراند سلام الكبرى للجودو 2022 التي اختتمت مساء أمس بصالة «جو جيتسو ارينا» برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي، وإشراف الاتحاد الدولي للجودو وشهدت مشاركة 65 دولة، وتمكن اللاعب بيكا جفينياشفيلي من حسم اللقب لمنتخب بلاده بفوزه بذهبية وزن تحت 90 كجم متفوقا على اللاعب الفرنسي تاسيير لوريس الحائز على الميدالية الفضية بعد ان حبست المباراة انفاس الجميع، ليجي تتويج جورجيا برصيد ذهبيتين وفضية وبرونزية كرصيد منتخب فرنسا الذي تراجع وصيفا بسبب رصيد نقاط المركز السابع الفاصل بين المنتخبين، وتراجع منتخب الصين ثالثا برصيد ذهبيتين وبرونزية، ثم إيطاليا وإسبانيا في المركز الخامس.

شهد الختام وشارك في تتويج الأبطال محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة أبوظبي وماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي للجودو، وناصر التميمي مدير البطولة ومحمد جاسم سجواني امين السر المساعد للاتحاد، وعلى اليماحي عضو مجلس إدارة الاتحاد ومن الضيوف دياميل فاي المدير الفني لدورة الألعاب الآسيوية بالسعودية، ونورولو لويكوف، رئيس اتحاد طاجيكستان للجودو، وبهادور شريفي سفير طاجيكستان لدى الدولة وعدد من الضيوف والرياضيين.

وشكر محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس وأعضاء الاتحاد الدولي للجودو على حضورهم ومشاركتهم في إنجاح البطولة، وجدد الشكر لمجلس أبوظبي الرياضي وقناة أبوظبي الرياضية وكافة الجهات التي ساهمت في النجاح التنظيمي والفني وخص بالشكر المتطوعين والمتطوعات من الطلاب والطالبات والجهات الطبية ووسائل الإعلام المختلفة.

وتم على هامش ختام بطولة أبوظبي جراند سلام للجودو توقيع اتفاقية بين الاتحاد الدولي للجودو بحضور رئيس الاتحاد ماريوس فايزر والاتحاد الطاجيكي للجودو بحضور رئيس الاتحاد نورولو لويكوف والتي تهدف لدخول مدينة دوشانبي عاصمة طاجيكستان ضمن عواصم العالم العالمية التي تستضيف بطولات الجراند سلام الكبرى للجودو، وقد حضر مراسم التوقيع ناصر التميمي أمين خزينة الاتحاد الدولي للجودو مدير بطولة أبوظبي وعدد من المسؤولين في الاتحادات الثلاثة.

وصرح رئيس الاتحاد الطاجيكي بأن أول استضافة ستكون في 2023 لمده 4 سنوات متتالية من الآن، وهي تعني التزامًا تامًا لما يحتاجه تنظيم مثل هذه البطولة الدولية الكبرى التي تتطلب الالتزام والجدية وهذا ما ترغب طاجيكستان في إظهاره، فيما أشار رئيس الاتحاد الدولي للجودو فايزر أن «الجائزة الكبرى تعني أن بلدنا الجديد قد أثبت قيمه وقدراته على تنظيم مثل هذا الحدث، وإنه بلد به رياضيون جيدون وسيساعد الحدث أيضًا في تعزيز الروابط، وكانت أبوظبي قد شهدت من قبل توقيع اتفاقية مماثلة مع منغوليا».