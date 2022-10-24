100 سيارة تشارك في سباق الجائزة الكبرى التاريخي بدبي



دبي (الاتحاد)

أعلنت حلبة دبي أوتودروم عن طرح تذاكر سباق الجائزة الكبرى التاريخي في دبي، والذي يشهد حضور نخبة من أروع سيارات السباق وسيارات الفورمولا-1، بما في ذلك سيارة السائق البريطاني جايمس هانت التي حقق على متنها فوزه الأول في سباقات الجائزة الكبرى للفورمولا-1.

وتقام فعاليات سباق الجائزة الكبرى التاريخي في دبي على مدار ثلاثة أيام، ابتداء من الجمعة 25 ولغاية الأحد 27 نوفمبر، ويقدم الحدث العالمي في نسخته الثانية لضيوفه أجواءً احتفالية تجمع رياضة السيارات مع الفعاليات الترفيهية العائلية المناسبة لمختلف الأعمار، فيما تنطلق سيارات السباق الكلاسيكية والمعاصرة بأقصى السرعات على مسار ومنعطفات حلبة دبي أوتودروم.

وتشارك ما يقارب على 100 سيارة سباق أسطورية سبق لها المشاركة في سباقات لو مان أو سباقات الفورمولا-1 في منافسات وفعاليات سباق الجائزة الكبرى التاريخي في دبي، ويمكن لجمهور الحدث متابعة سيارة فورمولا-1 فيراري 643 التي قادها أسطورة الفورمولا الفرنسي آلان بروست، المتوج بلقب بطولة العالم للسائقين أربع مرات، في موسم 1991، وسيارة روثمان بورشه 962 الفائزة بلقب نوريسرينج «موني رايس» لعام 1987، بقيادة كل من ماورو بالدي، الذي توج لاحقًا بلقب لو مان لعام 1994، وجوناثان بالمر، سائق الفورمولا-1 السابق.

كما تشارك سيارة بينيتون B192، الفائزة بسباق جائزة بلجيكا الكبرى 1992، والذي استهل به الأسطورة مايكل شوماخر سلسلة انتصاراته البالغ عددها 91 فوزًا في عالم الفورمولا-1، بالإضافة إلى سيارة هيسكيث 308B، التي قادها جايمس هانت، الفائز ببطولة العالم 1976.

وترسخ حلبة دبي أوتودروم باستضافتها سباق الجائزة الكبرى التاريخي في دبي إلى جانب العديد من أهم بطولات سباقات السيارات العالمية والمحلية والإقليمية مكانتها الريادية باعتبارها من أبرز وجهات رياضة السيارات على الساحة العالمية.

وبهذه المناسبة، علق فيصل السهلاوي، مدير عام حلبة دبي أوتودروم: «إن لسباق الجائزة الكبرى التاريخي في دبي مكانة خاصة لدي، أتيحت لي خلال السنوات الماضية فرصة زيارة مهرجان جودوود الشهير عدة مرات، ولطالما رغبت بتنظيم مهرجان مماثل يلبي أذواق وتطلعات عشاق السيارات وهواة السباقات في دولة الإمارات».

وتابع: «سعداء بتنظيم هذا المهرجان الاحتفالي مرة ثانية، بعد النجاح الهائل لنسخته الأولى التي نظمناها خلال العام الماضي احتفاءً بذكرى سباق الجائزة الكبرى في دبي الذي أقيم عام 1981. وعملنا خلال الفترة الماضية على تطوير الحدث وتوفير المزيد من المتعة والترفيه للضيوف، سواء على مسار السباق من خلال إضافة المزيد من أشهر سيارات السباق، أو في المناطق الترفيهية التي تتضمن العديد من الفعاليات الممتعة لجميع أفراد العائلة. ليرسخ هذا الحدث مكانته على روزنامة الفعاليات الترفيهية في دبي بأجوائه الاحتفالية العائلية وغناه بالأنشطة المناسبة للضيوف من مختلف الأعمار».

وبالإضافة إلى أحداث التشويق والحماس على مسار السباق، يمكن لضيوف الحدث دخول منطقة البادوك والمدرج الرئيسي حيث يمكن لهم الاطلاع عن قرب على هذه السيارات الأسطورية ذات التاريخ العريق في رياضة السباقات، كما تتضمن فعاليات عطلة الأسبوع عرضًا لمجموعة من السيارات الكلاسيكية يضم مجموعة من أجمل وأندر السيارات، فيما يشهد الحدث في هذا العام تنظيم عرض «Concours d'Élégance» لأول مرة والذي يتيح الفرصة للضيوف للاطلاع على مجموعة من أجمل وأفخم السيارات المخصصة للقيادة على الطرق في العالم.

وتشهد منطقة البادوك مهرجانًا احتفاليًا غنيًا بالاستعراضات الموسيقية الحية وخيارات واسعة ومتنوعة من الأطعمة والمشروبات و الفعاليات الترفيهية المناسبة لمختلف الأعمار، كما تتيح «أبيكس جاردن» لجمهور الحدث الكرنفالي فرصة متابعة مجريات الإثارة والتشويق على مسار السباق على شاشة العرض السينمائية، فيما يمكن للمشجعين الصغار الاستمتاع بوقتهم من خلال الفعاليات المتنوعة المخصصة لهم.

وبدوره علق بيير برايس-مينا المدير الإداري ل «جي بي» إكستريم، الشركة المسؤولة عن تنظيم الحدث: «نتطلع بشوق لاستقبال ضيوف النسخة الثانية من سباق جائزة دبي الكبرى التاريخي في حلبة دبي أوتودروم. يتميز الحدث بأجوائه الاحتفالية ويقدم المتعة والترفيه لجميع أفراد العائلة من مختلف الأعمار والاهتمامات، سواء من عشاق السيارات ومتابعي رياضة السباقات، أو محبي الأنشطة الترفيهية».